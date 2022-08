Viruela del mono: Sánchez y Darias siguen sin entender por qué somos el país de Europa con más casos y los riesgos de no erradicarla

Ya lo avanzamos en Periodista Digital, que era fundamental que el Ministerio de Sanidad tomase una actitud proactiva, que teníamos uno de los mejores centros del mundo, el Instituto Carlos III, y los mejores investigadores, a la hora de investigar los mecanismos de transmisión del monkeypox, en especial en fluidos como el semen y en mucosas como la vaginal o rectal.

De obtener resultados positivos, nos pondría como referente mundial y ayudaría a controlar antes y mejor, el que se está convirtiendo en el mayor brote epidémico de viruela del mono en Europa. El tiempo nos ha dado la razón, pero el mérito y los honores del descubrimiento de virus, probablemente viable, en el semen de varios pacientes, se lo ha llevado el Instituto romano Spallanzadi, de Italia, un país con una incidencia 10 veces menor que el nuestro. La confirmación de la viabilidad del mismo pondría de manifiesto la transmisión sexual, aunque este virus no esté considerado dentro del grupo de las infecciones de transmisión sexual, como probablemente la vía de transmisión más importante en este brote epidémico.

Mientras tanto, el brote epidémico continúa su avance imparable, aumentando en un 30% el número de casos comunicados con respecto al anterior comunicado emitido por la Red nacional de Vigilancia Epidemiológica, RENAVE, hasta llegar a la cifra de 4298 casos en su último informe del 29 de julio. Esta cifra nos sigue situando en el país con más casos de Europa, muy por delante de otros como Alemania (2.540), Reino Unido (2.367), Francia (1.837), Países Bajos (878) o Portugal (633). Además, las malas cifras españolas han sido, en gran medida, las responsables de que la OMS declarase el día 23 de julio el Estado de Emergencia Internacional por alto riesgo en Europa.

A nivel mundial, España y Estados Unidos acaparan entre los dos el 40% de los casos, lo que nos convierten en los dos países no endémicos con el mayor número de casos comunicados en todo el mundo.

Volviendo a los datos nacionales, de los 4298 casos comunicados, 4081 son hombres y 64 son mujeres, y en 3 casos desconocemos esa información, manteniéndose la proporción de 98.5% hombres y 1.5% mujeres. Se han comunicado los dos primeros fallecimientos en nuestro país, en ambos casos, tenían patología previa inmunosupresora, lo que les provocó encefalitis vírica. Tampoco se ha modificado la mediana de edad de los pacientes afectados, que continúa en 37 años, así como el antecedente de prácticas sexuales de riesgo o contacto estrecho sin sexo, en el contexto de hombres que mantienen sexo con hombres, en el 92.6% de los casos. Por primera vez el RENAVE ha comunicado la asistencia a eventos multitudinarios en días previos al inicio de los síntomas, en el 25% de los casos.

Mientras tanto, continúa la inacción del Ministerio de Sanidad con Carolina Darias a la cabeza, que sigue sin entender por qué somos el país de Europa con más casos, y del mundo a la par con Estados Unidos, pero ellos con una población 8 veces mayor que la nuestra, y que tampoco entiende las consecuencias de no abortar este brote. La única propuesta de la ministra Darias es la vacunación de colectivos de riesgo y el aislamiento y cuarentena de casos y contactos sospechosos, manejo habitual en un país endémico africano o en un pequeño brote por la mordedura de una mascota portadora, puesto que este virus es una zoonosis. La vacunación de personas, de momento mayoritariamente hombres, que mantienen prácticas sexuales de riesgo se antoja una medida completamente inefectiva por utópica, si no se le añade una potentísima campaña de divulgación para que las personas vulnerables tomen conciencia real del peligro al que están expuestas. No parece esta medida del interés del Gobierno de Sánchez cuando estaba Salvador Illa dirigiendo el Ministerio, que no hizo nada ante el informe del RENAVE en donde se indicaba el aumento de la tasa de gonococia en un 1700% y de sífilis en un 750% en lo que va de milenio en nuestro país. Mientras no se den cuenta que este brote es un problema de conducta, el mantener prácticas sexuales de riesgo, no se podrá atacar correctamente el brote.

Y las consecuencias a las que nos exponemos en caso de no erradicar lo antes posible este brote que está tomando dimensiones muy inquietantes, son fundamentalmente tres: que la viruela del mono haya venido para quedarse, cuando era una enfermedad que no existía en España; que empiece a afectar a otros colectivos de riesgo, como son las personas heterosexuales que mantienen relaciones sexuales de riesgo, aumentando la dimensión del brote y pudiendo alcanzar a personas vulnerables aumentando la morbimortalidad de la enfermedad, y que el brote tome tal dimensión que la única posibilidad de erradicarlo sea la vacunación global de la población, esto último el culmen del fracaso de una política sanitaria inexistente, que es lo que acontece cuando, en vez de ministros responsables y cualificados, se nombran ministros de Sanidad a filósofos o abogados.

*Dr. Javier Pereira Beceiro

Médico de urgencias Hospitalarias

Médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria

Médico especialista en Urología

Postgrado en Publicación y Comunicación Científica por la Universitat de Barcelona