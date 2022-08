Lamentable, no; lo siguiente.

A principios de la década de los 90, cuando España hacía diecisiete años que había dejado de ser la séptima potencia industrial del mundo, y bajo el título «Un país a conquistar», la revista económica “L´Enterprise”, francesa para más señas, nos dedicó a los españoles, un extenso artículo cuya lectura nos hacía ir del cabreo al sonrojo, para más tarde retornar al cabreo inicial, pero esta vez con nosotros mismos.

No nos revelaron los franceses nada nuevo que no supiéramos, lo único que ocurre es que no nos gusta que nos recuerden nuestros defectos y carencias, especialmente cuando son los ´gabachos´ los que hurgan en nuestra memoria.

Los puntos negativos -no había positivos- que destacaba el mencionado artículo, eran:

– Cainismo interregional.

– Los centros de negocio eran los restaurantes. Todo se planificaba con la boca llena.

– España es más un país que consume más que fabrica.

– En el consumo interior, el español prefiere adquirir productos de importación antes que nacionales.

– Falta de tejido industrial autóctono, tras haberse criminalizado y vilipendiado el oficio de empresario.

– Las fiestas locales paralizan toda actividad durante varias semanas.

Si un francés -recomendaba el autor del artículo- pretendía hacer negocios en España, debía explotar los enfrentamientos entre las distintas comunidades autónomas, a la hora de ´negociar´ exenciones fiscales y ´pernadas varias´.

Fue a finales de la ´década prodigiosa´ del PSOE de Felipe González.

El espíritu de Napoleón cabalgaba de nuevo, sólo que esta vez ya no quedaban Agustinas de Aragón, ni cañones, ni patria, ni puta vergüenza torera; pero eso sí, teníamos un maravilloso servicio de traducción simultánea en el Senado de la nación, para que sus señorías pudiesen expresarse cada uno en su lengua nativa.

En la actualidad el coste del servicio de traducción en el Senado, es de un millón de euros al año.

Desde la publicación de aquel artículo, en la revista económica “L´Enterprise”, han pasado 30 años, y justo es reconocer que España ha cambiado, y mucho. Si por aquel entonces ´la foto´ de España era lamentable, la de hoy ya no lo es…; es lo siguiente.