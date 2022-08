El gato que está triste y ‘asul’

Son las dos de la madrugada. Me despierto sobresaltado y con el corazón en un puño. Lo que en un principio me había parecido el griterío de una pelea de borrachos, se va clarificando poco a poco. Es, simplemente, la almibarada voz de un canta verbenas de tercera -nunca han habido verbenas de primera- que micrófono en mano, está amenazando a la ´fumada´ concurrencia, y de paso al vecindario, de la que se les viene encima.

Empieza la serenata a la luna de Valencia, mientras un servidor comienza a revolverse en su humilde jergón, esta noche convertida en catre de tortura, al tiempo que maldice a Georgie Dann, junto a todos los demonios caribeños y sus pasteleras madres, mientras se encomienda a Santa Bárbara, suplicándole una gota fría local.

Con aflautada voz, y permutando todas las «z» por «s» y las «s» por «ch», continua el ´chou´ [empleo la misma palabra que utilizó el ´artista´], y si la primera canción es insoportable, las que vienen detrás son aún más desagradables. De esta guisa -y al más puro estilo de EL GATO QUE ESTÁ TRISTE ´ASUL´- van desgranándose unas terroríficas notas, con tal potencia de vatios- que parece el día del juicio final en versión pachanga ´sensurround´, mientras en el exterior de mi madriguera los perros aúllan lastimeramente. Lo pero lo peor de todo es que me temo que este atentado con nocturnidad está subvencionado por la Concejalía de Cultura; es decir, por mis impuestos.

Vibran los cristales; vibra la lámpara de la mesita de noche, vibra mi cólera creciente. Enciendo la luz y con ojos vidriosos contemplo como mi rostro en el espejo comienza a adquirir rasgos psicopáticos. Mientras tanto, el sudado ´pepito canta verbenas´, sigue y sigue fustigando, superando lo que parecía imposible de empeorar. Así cada canción que llega es peor que la anterior, lo cual ya resultaba difícil. Mientras, uno se pregunta por qué no utilizan a Vivaldi en este tipo de festejos.

En fin, no he pegado un ojo en toda la noche, pero he aprovechado el tiempo. Me he dedicado a grabar, en un ´pendrive´, la Overtura Solemne 1812 de Tchaikovski, interpretada por la Banda Sinfónica de Algemesí; con campanas de verdad, ´masclets y carcasas´, en su atronador y apoteósico final.

He conectado el ´auto play´ de modo que la obertura se repita una y otra vez, a través de cuatro altavoces de 200w cada uno, situados estratégicamente en las ventanas de mi cueva. He puesto el temporizador para que el concierto ´gratis total´ comience [´sine die´ final], a las 24 h de mañana, con lo que el mismo finalizará el día que me dé la gana de regresar y lo desconecte… Claro, siempre y cuando al ´sátrapa´ que nos manda y chulea, no se le antoje publicar un decreto ley, para que, además de quitarnos la corbata, nos corten la luz desde las 12 de la noche, hasta las 6 de la madrugada… En fin, el Señor proveerá. Un servidor, mientras tanto, se va quince días de ejercicios espirituales a la hospedería de Silos, a meditar sobre la incidencia de las verbenas de verano, en el cambio climático, la agresividad y la hinchazón de la yugular.