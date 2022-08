Mejillas tenemos dos; paciencia, una

Aún me dolía la mejilla por la bofetada recibida, cuando como buen cristiano le presenté la otra, recordando las palabras de Jesucristo en los Evangelios de Lucas y Mateo: “Si tu enemigo te abofetea una mejilla, preséntale la otra…”. Y se la presenté; y volví a cobrar.

Y mi enemigo, crecido y envalentonado por una pasividad que tomó por cobardía, cerrando los puños y con una maloliente sonrisa en la boca, se dirigió hacia mí para seguir enseñándome la ley de la selva.

– ¿Y ahora que ya no me quedan más mejillas, qué le presento yo? – me pregunté mientras me frotaba el rostro.

Fue entonces cuando recordé otras palabras de Jesucristo, recogidas en el Evangelio, concretamente en Hechos, 20:35, que decían: “Hay más dicha en dar que en recibir”.

Y sin pensármelo dos veces, le aticé en toda la cara, comprobando que ciertamente produce más dicha y placer, dar que recibir; algo que, amén de lo que cuentan los ex presidiarios, ya había aprendido en mis tiempos de boxeador amateur.

Luego comprendí, aunque tarde, que la frase de Hechos la había sacado fuera de contexto, y que su auténtico sentido era otro.

¡Qué pena! ¡Cuánto lo siento!… Aunque no lo lamento. Al fin y al cabo no soy un ángel del cielo, sino tan solo un ángel caído y sin alas purgando su culpa en el destierro.

No sé lo que hice para merecerlo, pero lo que sí tengo claro es que si estoy en este valle de lágrimas, no es por haber sido un ángel bueno, sino porque me lo merezco.

Pido perdón por ello.

No sé si algún día recuperaré mis alas, pero por lo menos me esfuerzo en blanquear mi alma, aunque por fuera siga vistiendo de negro.