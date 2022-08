¿Estamos preparados para lo que se avecina en esta sociedad del mínimo esfuerzo y suicidio demográfico?

España, y Europa en general, quizás ya no están preparadas para lo que se avecina: inflación alta, precios energéticos inasumibles, cesta de la compra inalcanzable, más impuestos extractivos, suicidio demográfico (baja natalidad y población autóctona cada año más envejecida). Empobrecimiento económico y de valores, en definitiva.

Acostumbrados a un estado del bienestar hipertrofiado, del mínimo esfuerzo, abundancia, impuestos hasta por respirar, subvenciones para todo e ideologías políticas anti natalistas y de derechos inagotables, no parece que estemos dispuestos a pasar frio o calor cuando toque, a comer menos, a renunciar al ocio y a productos que se consideran fundamentales. En pocas palabras, obrar con menos porque: “Estamos viviendo el fin de la abundancia”, como ha alertado Emmanuel Macron a los franceses o, de otra manera José María Carrascal: “Aquí, protestar y pedir, todos. Dar y compartir, nadie”.

Llega el momento de los más duros y responsables, de los inmigrantes. de todos los que saben lo que es pasar penalidades, trabajar todos los días en largas jornadas, comer lo imprescindible, vivir con lo mínimo y no dilapidar las sobras del plato. Nos hace falta una cura de humildad y de realidad, de aceptar que el bienestar del que disfrutamos se acaba, de mirar menos a nuestro ombligo y más a los asiáticos: trabajadores infatigables con cultura del esfuerzo, del laborar en lo que sea porque no existe el subsidio, del vigor en estudiar para ascender en la escala social, del brío en general y para todo, que es la fortaleza de ese continente y la razón por la que dominará el mundo antes de lo que creemos.

Cuando en España vuelva a gobernar la derecha, aplique los correctivos económicos que nos dicte Bruselas y el sentido común de la simple cuenta de la vieja, y tengamos que pasar frio, calor, consumir menos y vivir peor, los sindicatos incendiarán las calles porque estarán menos comprados, la extrema izquierda las ocupará porque ya no viajará en Falcón ni cobrará del contribuyente salarios superiores a la media, a pesar de su escasa o nula preparación académica e inexperiencia laboral, y los separatistas y cantonalistas de viejo y nuevo cuño asaltarán el debilitado Estado porque los responsables ya no son irresponsables ni están dispuestos a trocear España con tal de dormir un día más en el colchón de la Moncloa.Y para colmo, las nuevas generaciones y los parvularios seguirán educándose en el derecho al aprobado general, la igualdad por abajo, la desvalorización de la familia, el mínimo esfuerzo, el derecho a la subvención para no trabajar y el acceso al ocio con bono social, música sincopada, copa y bocata.

No sé yo, pero para mí que los asiáticos nos terminan de comer por los pies en pocos años, que las pomposas Agendas 2030 y 2050 serán polvo en el camino y Europa un geriátrico con vagos y maleantes por doquier campando a sus anchas. Ojala me equivoque.

JORGE DEL CORRAL Y DIEZ DEL CORRAL