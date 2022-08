´El Consejo de Ministros aprueba la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, que permitirá abortar a las menores de 16 y 17 años sin consentimiento paterno…´

Así `proclamaba´ LA SER, la noticia sobre ´la aprobación de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo´.

La cuestión es quién tiene en este país la capacidad legal para aprobar las leyes. A no ser que se haya utilizado la fórmula del Real Decreto Ley, aduciendo el Gobierno que se trata de un caso de ´extrema y urgente necesidad´; que no creo que sea el tema, por mucho que con la semántica se pueda hacer ´piruetas y malabares´ a la hora de sortear el control parlamentario. Por el BOE nos enteraremos, y si al final resulta que no se aprobado la ley, sino un anteproyecto sujeto al debate parlamentario, pues menuda ´columpiada´ se ha pegado LA SER.

Tiempo habrá de leer con lupa ´la letra pequeña´ de dicha ley, especialmente en lo que afecta a la ´Eliminación de los 3 días obligatorios de reflexión´ antes de abortar, como si el tema no fuese lo suficientemente importante como para decidirlo, de prisa y corriendo, irreflexivamente.

También habrá que leer la letra pequeña de lo relativo al ´Registro de objetores de conciencia´ para aquellos facultativos que por cuestiones de conciencia se nieguen a practicar abortos, al estar, por ley, dicha opción de libre derecho, supeditada a que ´siempre´ haya personal disponible para la Interrupción Voluntaria del Embarazo. En otras palabras, que en el caso de que el número de objetores de conciencia supere la demanda de abortos, se podría obligar por ley, a una parte de los objetores de conciencia, a descuartizar fetos vivos, en contra de su moral, principios y conciencia.

Tiempo habrá de analizar cómo, moral e intelectualmente, justifican que aquellas a quienes el Estado considera que por ser menores de edad no están capacitadas ´por falta de madurez´ para ejercer ´el derecho al voto´, se les presuma maduras para decidir sobre la vida o la muerte de un embrión humano, amén de pasarse por el forro de los cojones ´la patria potestad´ consagrada en la Constitución Española.

Tiempo habrá de preguntar por qué en lugar de repartir gratis ´la píldora del día después´, no reparten gratis ´el condón´ del día de antes.

Tiempo habrá…