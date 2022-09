España, el país de los secretos

Tres personas pueden guardar un secreto si dos de ellas están muertas, decía Benjamín Franklin. También afirmaba con acierto François de La Rochefoucauld que cómo se pretende que otro guarde tu secreto si tú mismo, al confiárselo, no lo has sabido guardar. Tampoco tiene desperdicio una de las frases célebres del último presidente de la Segunda República, Manuel Azaña. Expresaba, sin ningún reparo, que en España la mejor manera de guardar un secreto era escribir un libro. En el reverso de la moneda está nuestra Ley de Secretos Oficiales de 1968, donde los secretos de Estado son eternos. En Estados Unidos el plazo está en 25 años.

Dirigir un país es cuestión sobre todo de sentido común, pero a veces parece que sufrimos una especie de esquizofrenia ideológica a la hora de crear nuestro presente y proyectarlo al futuro. La Ley sobre Secretos, todavía en vigor hasta que sea derogada, y nacida para ajustarse a otro tiempo, ha afectado al conocimiento y a la explicación de la historia. Los secretos se “prorrogan” indefinidamente, por lo que no podemos jactarnos de rigurosidad histórica, ni de transparencia. De ahí que la obligada simplificación conceptual de los hechos explique el por qué algunos de los mejores historiadores de nuestra época son extranjeros.

Ahora bien, Pedro Sánchez, después del escándalo por el espionaje de Pegasus y sin el consenso del resto de partidos, ha presentado una nueva propuesta de Ley de Secretos Oficiales. Lo ha hecho en pleno mes de agosto, con procedimiento de urgencia y el enfado de las asociaciones de prensa. Establece una especie de censura al permitir la información confidencial o restringida y sanciones de hasta tres millones de euros por difundirla. Basta recordar que el objetivo del periodismo es buscar la verdad, entendida como fidelidad a los hechos, y contarla. Los límites del derecho a la información chocan con los de la seguridad del estado.

De esta forma el presidente de Gobierno salvaría su “circunstancia”, el escándalo por espionaje. Y, de paso, actualizaría una ley obsoleta, que solo necesita una mayoría parlamentaria simple para sacarla adelante. Es necesario recordar que también salió afectado el Centro Nacional de Inteligencia, cuyas informaciones son reguladas por la mencionada Ley del 68. Sánchez ha anunciado de igual forma una nueva ley para regularlo, la puesta en marcha de un control interno. Es más, resulta Imprescindible aludir en quién recaerá la salvaguardia de la nueva información clasificada en España, pasará a depender del Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.

Pero ¿estamos preparados para conocer la verdad? Es posible que algunos de los secretos de Estado resulten tan inquietantes que sea preferible no conocerlos. Lo que sí sabemos son las nuevas líneas rojas que delimitan dicha normativa. Y es que el anteproyecto de ley tiene previsto cuatro categorías de clasificación, el alto secreto, el secreto, el confidencial y el reservado. Los documentos llamados altos secretos se desclasificarán obligatoriamente a los 50 años, los secretos a los 40, los confidenciales entre siete y diez años, mientras que los reservados de cuatro a seis. Y, en algunos casos, podrán prorrogarse más años.

Continuará blindado lo que ya está oculto. Frente a esto es necesario decir que hasta ahora solo se han desclasificado secretos en contadas ocasiones de nuestra democracia. Los contenidos son recurrentes, dando lugar a núcleos temáticos del mismo asunto. Por ejemplo, registros de la actividad de los GAL, informes del CNI sobre los atentados del 11M. Datos sobre el accidente del helicóptero Cougar en Afganistán, donde murieron militares españoles. También los expedientes de la embajada y consulados de España en Argentina, sobre los desaparecidos españoles entre las décadas de 1970 y 1980. Y, finalmente, documentación sobre la operación Kitchen.

Es imposible no hacernos la siguiente pregunta ¿podrá Pedro Sánchez aprobar la nueva Ley de Secretos Oficiales durante la actual legislatura? La respuesta quizá ya nos la han dado sus socios de Gobierno, no han podido disimular su desencanto, consideran la propuesta anacrónica, ambigua y confusa, con plazos excesivamente largos para desclasificar. También expresaron sorpresa por no haber sido informados del texto del anteproyecto antes de hacerlo público. En fin, al menos esperamos que nadie tenga la imperiosa necesidad de llevarse los secretos de La Moncloa a su casa, tal como ha hecho Donald Trump.

Roxa Ortiz