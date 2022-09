El porqué de la tradicional promiscuidad sexual masculina

A) EXPLICACIÓN PARA LOS NO CREYENTES:

Todo estriba en las propias Leyes de la Naturaleza, que poco, o nada, tienen que ver con el modelo de ética y normas de comportamiento social, que han ido estableciendo las diferentes civilizaciones a lo largo de los milenios.

Al igual que en todas las especies, la Naturaleza tiende a forzar la supervivencia y reproducción de la especie humana, mediante una serie de estímulos y reacciones químicas que incitan a hombres y mujeres a interrelacionarse corporalmente, y cuyo resultado suele ser la llegada de nuevos miembros, a la vuelta de nueve meses, con lo que queda garantizada la supervivencia del género humano; de la especie.

Reloj biológico, más placer. Sin estas sensaciones y estímulos que empujan a la práctica del sexo, y que culminan en el orgasmo, la especie humana se hubiese extinguido en la primera generación. ¿O no?

Ahora bien, salvo excepciones y aparentemente, la tendencia natural en el hombre a la infidelidad es mucho mayor que en la mujer, ¿por qué?

La respuesta es muy sencilla y la volvemos a hallar en las propias Leyes de la Naturaleza que procuran la no extinción de las especies. Así tendríamos que un macho puede cubrir a varias hembras, pero una hembra tan solo puede ser cubierta por un macho. Sencillo, ¿no?

A partir de ahí será la hembra la que busque la ´fidelización´ del macho, para que sea éste el que aporte el sustento y protección, tanto para ella, como para la prole engendrada por ambos.

O por lo menos eso era así hasta hace cuatro días. En la actualidad, nuestra hedonista sofisticada civilización ha sido capaz de alterar los clásicos roles ´macho-hembra´, provocando que ni las mujeres sean tan fieles, ni los hombres tan pendones, pero aun así y todo, seguirá existiendo un fuerte instinto primitivo por el que el hombre tenderá compulsivamente a tapar todos los agujeros que se encuentre por el camino. No lo criminalicemos, porque lo lleva en los genes.

2) EXPLICACIÓN PARA LOS CREYENTES:

El primer mandato que da Dios al hombre fue creced y multiplicaos, y en base a ello será la poliginia el sistema más efectivo para llevar a cabo -con eficiencia- el divino mandato.

La poligamia, en su modalidad de poliginia, era practicada por los israelitas desde antes de la llegada de Moisés. En el Israel de tiempos de Jesucristo, la poliginia era lo establecido en los matrimonios judíos como uso normal. Jesucristo en ningún momento la condena en los Evangelios, al tiempo que sí que la reconoce como un hecho normal, e incluso la utiliza en una de sus moralizantes parábolas, tal y como podemos leer en MATEO 25: 1-9.

Esto es importante:

1) No existe ninguna condena expresa ni tacita de la poligamia en el Antiguo Testamento, pero sí se habla de ella, expresa y tácitamente, como algo natural.

2) Sí que existe en el Nuevo Testamento una referencia moralizante y normalizada de la poligamia dentro del matrimonio, como podemos leer en San Mateo 25: 1-9.

Por si nos queda alguna duda, especialmente a los integristas católicos (yo soy católico pero no integrista), será bueno recordar lo que pone en la Biblia:

«ASÍ HABLA EL SEÑOR, EL DIOS DE ISRAEL: YO TE UNGÍ REY DE ISRAEL Y TE LIBRÉ DE LAS MANOS DE SAÚL; TE ENTREGUÉ LA CASA DE TU SEÑOR Y PUSE A SUS MUJERES EN TUS BRAZOS». II Libro de Samuel, 12: 7-8.

Según el Antiguo Testamento, que la IGLESIA CATÓLICA le da tratamiento de Palabra de Dios en las lecturas diarias durante la celebración de la misa en todas las iglesias del orbe, DIOS puso a las mujeres del rey Saúl en brazos de David. ¡Qué fuerte! Bueno, a lo mejor por eso la IGLESIA CATÓLICA decidió hacer santo al rey David.

LISTA DE LAS ESPOSAS LEGALES DEL REY DAVID, [para la Iglesia Católica San David, rey y profeta cuya festividad, según el santoral, es el 29 diciembre] ASÍ COMO EL NOMBRE DE LOS HIJOS QUE TUVO CON CADA UNA DE ELLAS, con la salvedad de que en el listado no aparecen los nombres de las concubinas ni el de los hijos que el santo tuvo con ellas, según nos aclara LA BIBLIA en el 1º LIBRO DE CRÓNICAS: «3:1 Estos son los hijos de David que le nacieron en Hebrón: Amnón el primogénito, de Ahinoam jezreelita; el segundo, Daniel, de Abigail la de Carmel; 3:2 el tercero, Absalón hijo de Maaca, hija de Talmai rey de Gesur; el cuarto, Adonías hijo de Haguit; 3:3 el quinto, Sefatías, de Abital; el sexto, Itream, de Egla su mujer. 3:4 Estos seis le nacieron en Hebrón, donde reinó siete años y seis meses; y en Jerusalén reinó treinta y tres años. 3:5 Estos cuatro nacieron en Jerusalén: Simea, Sobab, Natán, y Salomón hijo de Bet-súa hija de Amiel. 3:6 Y otros nueve: Ibhar, Elisama, Elifelet, 3:7 Noga, Nefeg, Jafía, 3:8 Elisama, Eliada y Elifelet. 3:9 Todos éstos fueron los hijos de David, sin contar los hijos de las concubinas. Y Tamar fue hermana de ellos».

Por su parte, el hijo de San David, el rey Salomón, tuvo SETECIENTAS MUJERES REINAS Y TRESCIENTAS CONCUBINAS [1º Libro de los Reyes: 11: 1-4].

Tuvieron que pasar mil años desde Jesucristo para que la poligamia (poliginia) fuese abolida por el rabino Guershon Ben Yehuda, pero solo para los judíos que vivieran en países donde ésta estuviese prohibida; es decir, los judíos ´ashkenazis´, que era el nombre dado a los judíos que se asentaron en Alemania, Austria, Hungría, República Checa, Eslovaquia, Polonia, Ucrania, Rumania, Moldavia, Rusia, Bielorrusia, Lituania y Letonia. En la actualidad, la poligamia es poco común, ya que entra en conflicto con las leyes civiles de muchos países, pero, curiosamente, NO está prohibida por la ley religiosa en Israel.

¿De dónde sale pues la monogamia existente dentro del actual matrimonio católico? La monogamia tiene un origen pagano, basado en la cultura greco-romana, y ésta será una de las consecuencias de la progresiva ´paganización´ del cristianismo primitivo, especialmente a partir del Edicto de Milán. Así nos lo reveló San Agustín de Hipona: «…por las costumbres romanas, ya no se permite [a los judios] tomar otra esposa, para poder tener más de una esposa con vida». DEFERRARI, vol. 27: “San Agustin – Treatises on Marriage and Other Subjects” (1955), pp. 31, 34, 36, 18.

¡Cachis! Esto es lo que hay, y si alguien me saca lo de Adán y Eva, como modelo de monogamia, entonces preguntaré quiénes fueron los padres de sus nietos. En otras palabras, sacaré el tema del incesto por ´presunto´ mandato divino, y la liaremos.