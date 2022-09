Biblia y cambio climático

Dios le concedió al patriarca Abraham la Tierra Prometida, una tierra que manaba leche y miel; y el patriarca, agradecido y obediente, se estableció en medio de ella.

Los restos arqueológicos del poblado fundado por Abraham fueron declarados en el año 2005, por la Unesco, Patrimonio de la Humanidad. Dichos vestigios se encuentran ubicados junto a la moderna ciudad israelí de Beersheva; una población de tamaño mediano, creada artificialmente en medio del desierto del Neguev.

Y claro, cuando uno contempla semejante pedregal sin una gota de agua, donde es imposible que pueda crecer una brizna de hierba para pasto del ganado, y en el que no existe un solo árbol del que obtener madera, y con unas temperaturas – en verano- cercanas a los 50º, a uno le cuesta comprender dónde estriba la gracia y el encanto del regalo divino al padre Abraham y sus descendientes, ya que dicho territorio se asemeja más a una pesadilla que a un sueño.

Pues bien, este aparente absurdo me ha impulsado a dedicar unas horas a resolver tamaña incongruencia, y al final me he encontrado con que lo descubierto no solo da respuesta al ´absurdo´, sino que además valida, en parte, a la Biblia como libro histórico, con todo lo que ello implica por mal que le sepa a más de uno.

La clave al misterio la encontramos en el propio Libro Sagrado, concretamente en Ezequiel, 20: 45-49: «Vino a mí la Palabra del Señor, diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro hacia el sur, derrama tu palabra hacia la parte austral, profetiza contra EL BOSQUE DEL NEGUEV. Y dirás al bosque del Neguev: Oye la palabra del SEÑOR. Así dice el Señor DIOS: `He aquí, voy a prenderte un fuego que consumirá en ti todo árbol verde y todo árbol seco; no se apagará la llama abrasadora, y será quemada por ella toda la superficie, desde el sur hasta el norte. Y verá toda carne que yo el Señor lo encendí; no se apagará. ¡Ah, el Señor! ellos dicen de mí: ¿No profiere éste parábolas?».

Parábolas y metáforas… ¡Y luego dicen que Dios no tiene sentido del humor!

En la Biblia todo es colosalmente desmedido, los premios y los castigos, la edad de los hombres y las dimensiones de las cosas. Es por ello que cuando se habla del bosque del Neguev, debemos de entender que no se trataba del parque municipal de una aldea israelita, sino de algo grande, muy grande.

Lo cierto es que, ni en tiempos de Jesucristo ni en la actualidad, ha existido ningún espacio natural boscoso en la zona a la que hace referencia la Biblia, pero miren ustedes por dónde, sí que -en ese mismo sitio- hay una inmensa zona árida que ocupa más de la mitad del actual territorio de Israel. Estamos hablando de un espacio de más de 13,000 kilómetros cuadrados, conocido por el nombre de EL DESIERTO DEL NEGUEV. Curioso, ¿verdad? ¡Qué casualidad!

Así, el susodicho desierto se encuentra ubicado en la misma situación geográfica en donde la BIBLIA narra que Abraham, Isaac, y Jacob, se establecieron y pacían sus rebaños; la famosa tierra prometida.

Por las excavaciones realizadas en la zona se sabe que ésta fue habitada durante el segundo milenio antes de Cristo (Abraham vivió alrededor de 1.500 años antes de Cristo), aunque en unas condiciones geológicas, climatológicas, y botánicas bastante diferentes a las actuales. Posiblemente lo que ocurrió fue que Dios, harto de las ´melonadas´ del pueblo elegido, decidió convertir la tierra de la leche y la miel, en un secarral.

Para concluir añadiré que no he sido capaz de encontrar una sola publicación que explique el origen y la historia del desierto del Neguev. Seguramente será porque la explicación se encuentra relatada en la Biblia, un libro del cual no quieren ni oír hablar los gurús del pseudo cientificismo militante de chancla y pedal. ¡Pues ellos se lo pierden!