Cristina Fernández, como Griñán, quiere un indulto preventivo

La “señora” Fernández, muy conocida en su casa, a la hora de almorzar, solo está dispuesta a aceptar una sentencia absolutoria.

Y así lo dicen sus voceros, sin ningún recato, algunos de ellos jueces extremadamente partidistas, a su favor, o la propia Casa Rosada, que ya ha dejado caer que “se analizaría la posibilidad de indultarla, en caso de ser condenada”.

Como aquí en España a José Antonio Griñán, autor condenado por el Tribunal Supremo, de una malversación de 680 millones de euros, que se dice pronto.

A Cristina le acusa la fiscalía de un latrocinio de más de 1.000 millones de euros.

Pero como Griñán operaba solo en una región de España, y la organización criminal encabezada por Fernández actuaba en toda la Argentina, podemos “presumir” de que España ostenta el número 1 del choriceo universal…, seguido a corta distancia por Argentina, eso sí.

En España, Griñán, o, mejor dicho, sus familiares, han pedido su indulto, antes de recibir la sentencia condenatoria, con lo cual entiendo no se puede tramitar el expediente correspondiente, en tanto en cuanto no se reciba la sentencia, los preceptivos informes del Alto Tribunal –el Supremo, nada menos-, y del Ministerio Fiscal, etc.

Y se restituya lo malversado, algo del que los medios afines al PSOE, que son casi todos, no dicen ni pio…

Con sus intereses legales, y costas, en su caso.

En el caso español, se pusieron toda clase de trabas a la instrucción, se tachó a la valiente magistrada doña Mercedes Ayala de loca, paranoica, desequilibrada, etc., los liberados sindicales que no han trabajado en su vida, acudían a las puertas de los juzgados para insultarla, un día sí y otro también, la Junta de Andalucía le privaba de medios materiales,. Funcionarios, ordenadores, fotocopiadoras, espacio, etc., para completar la instrucción, etc.

¡Sigo sin entender como esta señora no es condecorada con la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort, o de Sufrimientos por la Justicia, que no sé si existe, pero que habría que crear, para casos así!

Y en el caso argentino, hay que tener los testículos bien puestos para atreverse a acusar a la líder de la organización criminal que mangonea Argentina desde hace décadas, y más visto el precedente del primer fiscal que lo intentó, y que resultó asesinado, de forma misteriosa…

No creo que ninguna compañía de seguros se atreva a hacerle un seguro de vida al fiscal don Diego Luciani, a quien manifiesto todo mi apoyo y solidaridad, como el de todas las personas bien nacidas, y que creen en la Justicia, con mayúsculas.

La política, como en España, quiere meter sus sucias manos en la justicia, y así José Mayans, presidente del bloque de senadores del Frente de Todos, dice públicamente que: “ese juicio debería ser parado de forma inmediata. No habrá paz social si no frenan el juicio contra Cristina Krirscher” (diario Clarín, 5 septiembre 2022).

Y se queda tan pancho.

En España, Pedro Sánchez, Antonio para los amigos, modifica las leyes a su gusto, para poder pasar a controlar el Tribunal Constitucional, con “magistrados” de su cuerda, y así poder revocar las condenas presentes y futuras del Tribunal Supremo, los abusos de derecho durante su mandato, que han sido muchos y variados, etc.

En otras palabras, y por desgracia para todos: CFK y Griñán son vidas paralelas…

Ambos confían en la justicia, pero solo si les absuelve.

O, en el peor de los casos, que les absuelva su propio gobierno.

Barra libre para los ladrones al por mayor del dinero público…

¡Será por dinero!