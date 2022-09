El retorno de Dorian Grey

El retrato ha sido sin duda la gran prueba con la que han tenido que lidiar los grandes maestros de la pintura universal, reto este que no todos supieron resolver satisfactoriamente; porque un retrato que no sea capaz de transmitir al observador, el carácter y la personalidad del modelo, deja de ser retrato para convertirse en un bodegón yermo y sin vida.

Al final, es en el retrato donde ´el ser´ es inmortalizado para la posteridad, y para ello no basta con que el artista haga una ´foto´ que congele una fracción de segundo de la vida de una persona; no; el buen retratista debe de ser capaz de poder ir más allá de las máscaras y ´postureos´ del modelo, para que al final el retrato no solo refleje el detalle academicista de unos ojos, de unas manos, sino que sea capaz de capturar la luz o la oscuridad del alma del sujeto, para que ésta quede aprisionada en un lienzo para toda la eternidad, para orgullo o vergüenza de sus deudos.

Para finalizar, decir que nunca he entendido como el psicópata de Fernando VII no mandó fusilar a Goya, tras ver la poca compasión y respeto que el de Fuendetodos, para con su imagen había demostrado.