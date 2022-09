De poetas y oportunistas

El progreso filosófico de la humanidad siempre se ha construido sobre el pensamiento de unos pocos. Pero, paradójicamente, éstos, poetas del tiempo que vendría, acabaron sus días en la más yerma soledad -cuando no en el patíbulo- al ahogarse, lentamente, en el vacío insondable de una sociedad burda y necia que no supo, no pudo, o no quiso, entender la voz que clamaba en el desierto del inmovilismo y la intolerancia.

Posteriormente a la muerte del místico vaticinador, hubo segundones que quisieron recoger y aplicar lo que fue el mensaje del visionario. Entonces comenzaría la mecanización de lo espiritual; la reglamentación de algo que fue fruto de la inspiración, del sentimiento, de la revelación, de la luz.

La articulación, en base a la razón pura, de la inspiración, acabaría por contaminar el mensaje, dejando tan sólo un reflejo de lo que pudo ser y no fue, al perderse sus interpretadores en la literalidad integrista del legado, dejando de lado el espíritu que la inspiró.

El problema vendría por el hecho de que ningún poeta jamás quiso ser líder, ni sentarse en un trono, y tal vez por ello es por lo que fueron favorecidos, en un momento de sus vidas, con la gracia de la revelación, la inspiración, la clarividencia, o la ´clariconsciencia´.

Tal vez el siglo XXI sea el tiempo de la siega, la muerte del líder clásico, para dar lugar a una nueva generación en la que cada uno sea su propio líder, despertando la parte de divinidad que todos llevamos en nuestro interior. Tal vez esta nueva era que comenzamos sea el tiempo del sentimiento por encima de la razón y la lógica, el tiempo del corazón por encima de la mente, la hora de la ética por encima del decreto y de la norma.

La verdad no existe más que en lo más profundo de nosotros mismos, en esa pequeña parte de eternidad que todos poseemos; pero cada vez que la misma ha florecido en un hombre, a lo largo de la historia, éste ha terminado sus días de cara a un sucio paredón, en una fría y destemplada madrugada, cuando no, clavado a un madero. Es entonces cuando la sangre derramada provoca la mistificación de un mensaje que nunca se supo comprender en su totalidad.

A partir de ahí, toda una parafernalia de dogmas, decretos, y doctas interpretaciones, al amparo de un nombre, de una imagen, irán deformando el espíritu del mensaje inicial, al acoplar, interesadamente, lo intemporal a lo temporal, lo espiritual a lo material, lo divino a lo mundano, y todo ello adobado con el narcisismo propio de los mediocres que aspiran a capitalizar y rentabilizar la sangre derramada de un poeta.

TAL VEZ EL SIGLO XXI SEA EL TIEMPO DE LA SIEGA, LA MUERTE DEL LÍDER CLÁSICO, PARA DAR LUGAR A UNA NUEVA GENERACIÓN EN LA QUE CADA UNO SEA SU PROPIO LÍDER.