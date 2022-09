El Gobierno Sánchez asalta el Tribunal Constitucional

Hoy, martes y 13, precisamente, se cumple el “plazo” dado por el gobierno socialcomunista al poder judicial, para designar a los dos magistrados que tiene derecho a designar en el Tribunal Constitucional.

¿Desde cuándo el poder ejecutivo da órdenes al poder judicial…?

¿Vivimos ya en Venezuela, Cuba, Nicaragua, etc., y yo no me había enterado todavía?

Estamos asistiendo, en vivo y en directo, a un golpe de estado constitucional –en realidad, anticonstitucional-, y la aborregada población sigue entretenida con el fútbol, el toro de Tordesillas y otra serie de menudencias, sin darse cuenta de lo que está sucediendo.

Entiendo que es deber de las personas, con un mínimo de conocimientos jurídicos, explicar lo que está pasando realmente, para que los votantes y botontos, puedan discernir a quien deben votar, y a quien no.

Todas las instituciones, teóricamente independientes, han sido ocupadas, y puestas a su servicio, por el régimen sanchista que padecemos, se supone que bajo las siglas del PSOE, pero que en realidad es un proyecto autónomo, a mayor gloria del gran timonel, Pedro Sánchez, el hombre enamorado de sí mismo.

Un hombre que necesita dos despachos; uno para sí, y otro, muy grande, para su ego personal.

Son numerosos los recursos de inconstitucionalidad y de amparo interpuestos ante el Tribunal Constitucional, y urge controlarlo, para que no se produzca una cadena de sentencias contrarias al gobierno socialcomunista que padecemos.

Además, como es casi imposible modificar la Constitución del 78, y más con la exigua minoría de la que disfrutan los lobos, disfrazados de ovejas, que nos pastorean, se pretende dar la vuelta a la Constitución, sin modificarla expresamente, declarando el Tribunal Constitución que los “derechos” al aborto, a la eutanasia, a la separación de regiones de España, etc., caben dentro de la Carta Magna…, aunque sea mentira.

En otras palabras, modificar los límites que la Constitución fija para los gobiernos de turno, sean de derechas, de izquierdas, o mediopensionistas.

Y en esas estamos…, ante la indiferencia general, pues la gente está más preocupada por llegar a fin de mes, o poder pagar la hipoteca o el alquiler, que otra cosa.

Paso a paso, Sánchez se está consagrando como el Maduro de Venezuela…

Y una vez que controle todos los resortes del poder, va a ser imposible echarle.