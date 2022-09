La venganza de ‘Antonio’ que hace temblar los cimientos de Buckingham Palace

Mientras ayer por la mañana las principales cadenas de televisión ocupaban sus matinales en retransmitir el cariñoso recibimiento, por parte del pueblo escocés, de los restos mortales de Isabel II en Edimburgo, tve1, ´la televisión pública´ ocupaba su espacio en un ´especial´ sobre un cura de pueblo que hace 20 años fue detenido por intercambiar pornografía infantil en internet. El propio cura reconoció su culpa y fue condenado a 16 meses de cárcel. Pero como no tenía antecedentes penales, y no eran más de dos años de condena, no llegó a ingresar en prisión.

Así, la ´gran noticia´ para tve1, que ha eclipsado a la información que estos días centra la atención mundial, de todos los medios de comunicación, ha sido que el obispo de la Diócesis de Coria-Cáceres, ha puesto a dicho cura al frente de una pequeña parroquia, justificando su decisión en que el sacerdote ya cumplió la pena judicial hace 20 años; “ha pasado por un proceso religioso de rehabilitación y dispone del certificado negativo de delitos sexuales que emite el Ministerio de Justicia”… Sí, ¿pero la televisión pública de quién depende? ¡Eh!, ¿De quién depende? ¡Pues eso!

Totalmente previsible lo sucedido. Ahora falta la publicación de alguna encuesta del CIS sobre qué opinan los ´okupas´ apátridas, de la monarquía inglesa. En breve me huele que, amén de desenterrar a Lady Di, para ´empreñar´, van a intentar ´adoctrinarnos y reeducarnos´´, vía tertulias, películas y documentales, de lo malas y anacrónicas que son las monarquías, así como de lo buenas, progresistas y diversas, que son las repúblicas bolivarianas-soviéticas con perspectiva de ´checa´. ¡Ay, Carmela!

Y es que al parecer a alguien podría haberle molestado que no se le haya invitado, por no dar el nivel exigido, a los actos oficiales ´de alto copete ´que se están celebrando estos días en Reino Unido. Máxime, conociendo al personaje, y si tenemos en cuenta los ´modelitos´ que podría haberse encargado para la ocasión, así como las agujetas que podría sufrir en estos momentos, tener de tanto ensayar ´postureo y morritos´ frente al espejo, cual galán de ´culebrón´ mejicano.