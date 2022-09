Tras estudiar el texto bíblico referente a “LAS SIETE PLAGAS DE EGIPTO”, y analizar “EL APOCALIPSIS” de San Juan, intentando descubrir algún signo revelador del paso de ´Su Sanchidad Sanchinflas´ por el mundo, me he dado cuenta de que iba a ser que no; simplemente no daba la talla.

Así que he vuelto a releer “LAS AVENTURAS DE PINOCHO” de Carlo Collodi, en busca de comprensión y sabiduría, y ha sido ahí cuando he comenzado a ver la luz.

Pero confieso que no ha sido hasta abrir el libro prologado por Julián Marías, “LA PICARESCA ESPAÑOLA”, cuando la epifanía se ha producido… y la desazón que como español he sentido, no ha sido nada comparada con la que he sufrido al comprender la que nos espera.

Pero como sé por experiencia los exiguos resultados que da ir de plañidera, he rescatado de la biblioteca que tengo al final de mi ermitaña cueva, el libro de Ian Worthy, “GAFES PÁJAROS DE MAL AGÜERO. CÓMO DETECTARLOS Y PROTEGERNOS DE ELLOS”. Y es que, francamente, siempre he confiado más en los libros que en las vacunas; si es que existen vacunas para protegernos de ellos.