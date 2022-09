¡¡Hay que parar este proceso de desintegración de España!!

Si alguien con responsabilidad, voluntad y reaños no hace lo que hay que hacer, tendrá razón Félix Ovejero (Barcelona, 1957) cuando afirma que “estamos en un proceso genuino de desintegración del Estado”.

Doctor en Ciencias Económicas, profesor en la Universidad de Barcelona y ensayista de decenas de escritos sobre filosofía de las ciencias sociales, teoría de la democracia, nacionalismo y socialismo, entre ellos Proceso Abierto, el socialismo después del socialismo (Tusquets, 2005), Contra Cromagnon. Nacionalismo, ciudadanía, democracia (Montesinos, 2007) y La deriva reaccionaria de la izquierda (Página Indómita, 2018), el antiguo militante comunista ha declarado que “En España se ha construido una mentira: había un problema supuestamente territorial al cual el Estado de las autonomías tenía que dar respuesta.

Si hacemos una elemental inferencia lógica, más bien ha sucedido lo contrario: la supuesta solución ha amplificado el problema. Por tanto, el Estado de las autonomías es un fracaso. Y donde no había realidad nacional, por un sistema de incentivos políticos, ahora se crea. Antes hablábamos de ideología, ahora de mercados políticos locales en donde se responsabiliza a los de fuera y existen incentivos para generar una barrera. La lengua es la más clara: evita que el de fuera pueda competir. Entonces, las autonomías que no tenían identidad se la inventan y eso genera su propia dinámica institucional. Lo estamos viendo reproducido en el caso del bable en Asturias, donde ya hay una cátedra de literatura asturiana, ahora solo falta la literatura asturiana. Un día habrá una cátedra de literatura en silbo canario”.

Después de afirmar en una entrevista en The Objetive que “El PSC es el responsable fundamental del desastre de la izquierda en Cataluña” y acusar a los hermanos Maragall, Pasqual y Ernest, de llevar al PSC al independentismo, “tras haber sido su familia una de las que financio a Franco, y que salió a celebrar la entrada en Barcelona de las llamadas tropas nacionales”… (“Por cierto –abre un paréntesis al entrevistador-, años después se le ocurrió a Pasqual Maragall contar esto en un libro de memorias del que se imprimieron 10.000 copias. Se enteró Ernest y consiguió imponer su retirada. El poder desnudo. Nada de tribunales. Y los editores, intimidados, accedieron”), Ovejero subraya que “el camino de vuelta a la legalidad y la racionalidad pasa por tener claro el norte. Hemos corregido todo tipo de pautas morales y comportamientos en las últimas décadas. Pero para corregir, es necesario sancionar moralmente antes lo que se pretende corregir… Se trata de no aceptar ese paisaje moral de ficciones. Además, porque enfrente, intelectualmente, no hay nada, es pura filfa”.

Y si queremos mantener una Constitución democrática aprobada en referéndum por el 91,81% de los españoles, además de hacer frente a los independentistas de vieja y nueva data con esa y otras estrategias y “construir la mayoría electoral que rompa el statu quo nacionalista”, como ha editorializado La España que Reúne, hay que aprobar leyes que impidan la continua dilución del Estado a base de transferir más competencias a las regiones españolas (ahora Comunidades Autónomas) y retirar a la vez la presencia nacional en esas tierras y, por ende, legislar para que no sea posible que un presidente de comunidad autónoma gane más que el presidente del Gobierno; que un diputado autonómico gane más que un diputado nacional y que un senador; que el presidente de un parlamento autonómico gane más que los presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado; que un presidente de una empresa pública autonómica gane más que un presidente de una empresa pública nacional; que un defensor del pueblo autonómico gane más que el Defensor del Pueblo nacional, y, en fin, que el presidente de cualquier chiringuito regional gane más que cualquier responsable de un organismo público nacional. Y frenar de raíz el culo veo culo quiero, legislando qué pueden administrar las comunidades autónomas y qué no.

Hay que parar al irresponsable Pedro Sánchez Pérez-Castejón para que deje de trocear España a cambio de una noche más en La Moncloa, recuperar para el Estado transferencias que nunca se tendrían que haber traspasado porque son la médula de una Nación, controlar las cuentas de las Comunidades Autónomas para que no dediquen dinero del contribuyente a fomentar el independentismo, pagar a los vende patrias e inventar idiomas donde solo quedan dialectos de caserío perdidos en la noche de los tiempos para crear con ellos nuevas barreras en lugar de derribar las que quedan, y mirar de tu a tu a los ojos de los secesionistas para decirles a la cara: “Esto se te acabó”.

JORGE EL CORRAL Y DIEZ DEL CORRAL