Tras almorzar, solemos encender la televisión, para ver algún informativo, o más bien desinformativo, mientras yo me quedo, invariablemente traspuesto, ni dormido ni despierto, pero másw lo primero que lo segundo.

Los madrugones y los años, no perdonan.

Siempre he pensado que la siesta es una de las grandes aportaciones de España a la civilización occidental.

Pues bien, hoy he visto a un tipo bastante feo, la verdad, con el rótulo de director general de derechos de los animales, que decía una serie de majaderías, propios de un sociotonto: que el 85% de las mujeres no se separan, pues no saben con quién dejar a los animales domésticos, que los hombres, esos “criminales” en vías de extinción, las amenazan con matar a dichos acompañantes, etc.

He quedado sorprendido de ver el desparpajo del indocumentado, y que presenta una falsa estadística, como si efectivamente se hubiera preguntando a todas las señoras que se quieren divorciar, etc.

Desde luego, es increíble que tengamos aguantar a esta patulea, de tontos sin cuartel, y con balcones a la calle.

¿Y para cuándo una dirección general de derechos de los no nacidos…?

Estamos asesinando cada año a más de cien mil niños no nacidos, que también tendrán sus derechos, vamos, digo yo.

Hace poco oía, también en otra televisión –voy a tener que dejar de verlas-, que en Bilbao había más perros que niños. ¡Y lo presentaban como un gran éxito!

Los jubilados vascos son los más combativos de España, pidiendo mayores y mejores pensiones, etc., y están en su derecho.

¡Seguro que estarán encantados cuándo esos perros coticen a la seguridad social, para pagarles las pensiones a ellos, ante la falta de nacimientos, y del consiguiente relevo generacional!

Pero, ¿estamos bien de la cabeza, o es que somos incapaces de pensar…?

Un país que es un inmenso geriátrico, que encierra a sus personas mayores en residencias, muchas de las cuales son inmundas, donde las jóvenes en edad de merecer no quieren tener hijos, pues no están dispuestas a que se les estropee el físico –ya se encargarán de ello los años, y a gran velocidad-, a no poder cambiar de coche, comprar un piso, o, por las razones que fueren.

Donde la mujer quiere hacer la competencia al hombre, sin darse cuenta de que Dios ha depositado en sus manos la perpetuación de la especie, y que la familia es nuestro único escudo protector, frente a la suciedad (no es un error) que nos rodea, y a gobiernos totalitarios y opresores.

En otros países, más serios y civilizados que el nuestro, hay Ministerios de la Familia, para la protección de ese ente natural, de los matrimonios, de los hijos, etc. , pero aquí solo nos ocupan y “preocupan” los derechos de los animales.

En el pecado llevaremos la penitencia, el desierto demográfico, y la invasión y ocupación de España por los moros y chinos.

Los chinos, por lo menos, son trabajadores, algo que no podemos decir, en términos generales, y salvo excepciones, de los moros.