Hollywood contra España

Villanos, bajitos, feos, morenos renegridos, cobardes y tontos; sobre todo tontos. De esta guisa ha pintado a los españoles, la industria cinematográfica de Hollywood, durante décadas, especialmente en aquellas películas de época, ambientadas en los mares y tierras de la España colonial, en las que cada vez que había un enfrentamiento entre españoles e ingleses, el papel de malos, crueles, cobardes y perdedores, le tocaba siempre a los españoles.

Lo cierto, es que la realidad suele ser muy tozuda y la Historia está ahí, para desgracia y vergüenza de los guionistas y productores anglosajones, autores de un cine, rayano el analfabetismo, que nunca ha destacado por su rigurosidad histórica, no sé si por altiva soberbia protestante, o tosca incultura.O, seguramente, por las dos cosas al tiempo.

Como el movimiento se demuestra andando, les dejo al final del post, para vergüenza de ellos y satisfacción nuestra, una serie de vídeos en donde se recoge – con datos fácilmente comprobables y poca literatura – la realidad histórica de lo acontecido en los diferentes enfrentamientos habidos entre los españoles y los hijos de la Pérfida Albión.

Posiblemente en la actualidad seamos un desastre como nación, al tiempo quearrastremos defectos endémicos que ahora no voy a enumerar, pero no permitamos por ello que nos roben nuestro pasado; un pasado glorioso y épico, en donde nos podrán acusar de lo que quieran, pero no de cobardes y -mucho menos – de perdedores.

Los españoles adolecemos de muchos defectos, pero jamás la cobardía ha estado entre ellos, y tal vez sea por esta circunstancia, que cuando de temas bélicos hablamos, siempre hayamos confiado más en los cojones que en la tecnología. De este hecho, han sido testigos de excepción, incontables campos de batalla que regados con sangre española,han dado testimonio del valor del infante español.

Con los anglosajones ha sucedido al contrario, y tal vez por ello es por lo que le han dedicado más tiempo y esfuerzo a inventar ingenios que les evitasen entrar en la lucha cuerpo a cuerpo, que a echarle huevos al asunto.

Muestra reciente de ello lo pudimos comprobar en la Guerra de las Malvinas, en la que, cuando hubo que llegar hasta donde la sofisticada tecnología no alcanzaba, en la inevitable la hora del cuerpo a cuerpo, los británicos enviaron a los mercenarios ´gurkas´, para que hiciesen lo que -según parece- ellos no se atrevían a hacer: mirar a la muerte, cara a cara, y bailar con ella.

Y es que, películas aparte, el cuerpo a cuerpo nunca fue lo suyo. De hecho, es tal la urticaria que les produce el sentir en sus narices el aliento del enemigo, que ya en la Edad Media inventaron el célebre “Arco largo inglés”, que les permitía matar al contrincante a una distancia de 200 metros.

Para finalizar, quiero recordar las palabras de aquel oficial británico que con dos copas de más, dijo: “A los españoles por mar los quiero ver, porque si los vemos por tierra, que San Jorge nos proteja”.

Lo de ver a los españoles por mar, era por la simple razón de que los barcos británicos eran más rápidos que nuestros lentos y pesados galeones, con lo cual era difícil que éstos pudiesen ser abordados y tener que vérselas – cara a cara – con los infantes de marina españoles.

El abordaje de los españoles era una temible maniobra ofensiva que los ingleses temían particularmente: los navíos españoles cañoneaban de cerca, tras lo cual lanzaban garfios y abordaban el navío contrario, buscando el cuerpo a cuerpo, hasta la rendición del enemigo. De este modo, con tripulaciones muy inferiores en número, nuestros navíos lograban apresar otros con mucha mayor dotación y porte.

El Cuerpo de Infantería de Marina del Ejército Español, es el más antiguo del mundo, habiendo sido creado el 27 de febrero de 1537 por el emperador Carlos V. También fue este cuerpo el primero del mundo en tener una mujer sirviendo como soldado en sus filas. Una española con un par de ovarios, llamada Ana María de Soto, alistada en la 6ª compañía del 11º Batallón de Marina, y que fue licenciada, con pensión y honores en 1798, al descubrirse que era mujer. En atención a la heroicidad demostrada el rey Carlos IV le concedió, el 24 de julio de 1798,el sueldo y grado de sargento; tras licenciarla, por supuesto.

HOLLYWOOD CONTRA ESPAÑA

Esteban Vicente Boisseau, autor de Hollywood contra España (Espasa), realiza en este libro un estudio pródigamente documentado, en el que denuncia esta práctica promovida desde Estados Unidos y Reino Unido.

HISTORIAS QUE HOLLYWOOD NUNCA LLEVÓ, NI LLEVARÁ, A LA GRAN PANTALLA:

LOS TERCIOS ESPAÑOLES

BLAS DE LEZO Y OLAVARRIETA

Blas de Lezo y Olavarrieta, el defensor de Cartagena de Indias; uno de los mayores héroes de la Historia de España, cuya epopeya vale la pena conocer, sobre todo para darse cuenta de lo patéticos que pueden llegar a ser los británicos: