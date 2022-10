Con las campanadas del Fin de Año de 2009, se emitió el último anuncio publicitario ´pagado ´ en Rtve; la radio televisión pública española.

La verdad es que entonces pensé que ya era hora…; hasta ahora. Y es que si que si antes teníamos que sufrir anuncios comerciales de corta duración, ahora tenemos que sufrir horas ´sine die´, de adoctrinamiento ideológico; anuncios interminables y peroratas del ´Gran Hermano Narciso´ y su corte, así como insoportables entrevistas ´publicitarias´; ´entrevistas-masaje´, como con la que agasajó el ´pancetas´ al Líder Supremo, hace unos días, terminando con un: «BUENO, MUY BIEN, ¿NO?».

Bien visto, prefiero los anuncios de antes, ya que, amén de ser más cortos, menos vomitivos y sectarios, servían para que, gracias a los ingresos por publicidad pagada, a los españoles nos costaba menos de mantener ese pozo sin fondo en que se ha convertido la televisión pública española. Porque no olvidemos que, aunque no lo parezca, quién ´paga´ Tve no es Pedro Sánchez con dinero de su bolsillo, sino todos los españoles a base de impuestos, ´sangrías y pernadas´.

En cuanto al ´pancetas´ y demás colla de presentadores de sonrisa falsa, los servicios informativos en el Dómbas, están necesitados de profesionales de prestigio.

Desgraciadamente aún habrá que esperar un poco; pero el reloj no para. Tic, tac, tic, tac…