Los gusanos que comeremos gracias a la ‘Agenda 2030’ by Sanchinflas

Parecía un mantra paranoico, propagado por la extrema derecha para denigrar a la Agenda 2030, eso de que para el 2030 no tendremos nada, comeremos gusanos, y seremos felices. Parecía un mantra, pero al final va a resultar que va a ser verdad.

En lo de que no tendremos nada, la verdad es que cuando combinas inflación con subida de impuestos, es lo que suele suceder. En cuanto a lo de que seremos felices, sí; felices como un empoderado Napoleón de manicomio. ¿Pero qué pasa con lo de que comeremos gusanos?

Por fin se van levantando los velos sobre la cuestión de los gusanos. Así, a la ´guarrería´ de la Fundación Gates que ha in vertido en una compañía que hace proteína comestible a partir de billones de moscas que producen 22 toneladas diarias de gusanos cultivados, hay que sumar ahora la contribución de Von der Leyen al promover desde la Unión Europea, prolongar artificialmente las fechas de caducidad y consumo preferente, en el etiquetado de los alimentos que se consumen en la UE, en concordancia con el espíritu de la Agenda 2030…

Resumiendo: No sé lo que tardarán en llegar los gusanos de Bill Gates a nuestras neveras, pero, según parece, se van a adelantar los gusanos de Von der Leyen, porque gusanos es lo que suele aparecer en los alimentos caducados. Claro, que, en la logia de los altos funcionarios de la UE, son tan listos que me podrían responder diciendo que no van a aparecer gusanos porque los alimentos no habrán caducado, ya que ellos van a aplazar por ley las fechas en el etiquetado… Aunque ya puestos –digo yo- para qué ponerlas. Los católicos tendremos que ir con cuidado durante los viernes de Cuaresma.

A propósito, ¿saben qué es peor que encontrar un gusano al morder una manzana? ¡Pues encontrar medio!… Creo que voy a ´potar´.