Santa inocencia la mía

Cuando en 2014 publiqué el artículo “LOS DOS JINETES DEL APOCALIPSIS”, cometí un error de bulto al olvidar la ley que escribió un discípulo aventajado del maestro Murphy: “No existe situación mala, por mala que sea, que no sea susceptible de empeorar”. Y es que entonces era difícil de imaginar que una maldición viviente como ´Sanchinflas´ pudiese existir, fuera del irreal mundo de las pesadillas.

Ahora, al releer lo entonces publicado, me parece que lo de antes, en cuanto a ´gafería´ y ´mal fario´ se refiere, es un cuento para niños si lo comparamos con la película de terror ´en vivo´ en la que nos hayamos inmersos desde que el sátrapa, pactando con el diablo y sus primos hermanos, se hizo con el poder. Sus antecesores perdieron y se fueron, pero me temo que éste sujeto no se va a ir voluntariamente, así sin más; aunque no creo que lleguemos al extremo de tener que sacarlo arrastras, enfundado en una camisa de fuerza, tal y como auguran algunos… ¿Pero y si sí, sí?

“LOS DOS JINETES DEL APOCALIPSIS (2014)”

Acabo de leer que Zapatero amenaza con publicar sus memorias, y me ha hervido la sangre, pero lo peor es que me ha venido al pensamiento la imagen de Rajoy escribiendo las suyas, y el sistema circulatorio se me ha cuajado.

Creo que las generaciones venideras ya no utilizaran el caballo de Atila o los cuatro Jinetes del Apocalipsis como símbolos de devastación, sino que será el nombre de estos dos gafes concatenados. En la Era Zapatero el número de fallecidos por suicidio en España superó con creces a los habidos en accidentes de tráfico; en la Era Rajoy, mejor ni saberlo, pero creo que ambos cenizos deberían recoger ese revelador dato en sus memorias.

Pues bien, hoy -haciendo un gran esfuerzo- voy a intentar permanecer en silencio durante todo el día, pero no sin antes recordar las sabias palabras del poeta alemán Heinrich Heine: «No hay nada más silencioso que un cañón cargado».

Mañana igual se me ha pasado, pero lo que es hoy, como me muerda mucho la lengua, corro el riesgo de morir envenenado, y si no me la muerdo igual término en el juzgado de guardia, así que me voy a tomar un ´tranquimazin forte´ y dos litros de tila, y que Morfeo me la bendiga.