Y al llegar la noche la he encontrado de nuevo, vestida de blanco, tendida sobre mi lecho, mientras la lluvia, con su sordo repiqueteo, parecía querer poner música al cómplice silencio de dos viejos amantes en uno de sus últimos encuentros.

Y sentándome a su lado la he mirado con anhelo, y al devolverme ella la mirada, he apoyado mi rostro contra su pecho, y tomándola entre mis brazos le he preguntado si me quería, pero su respuesta, como siempre, ha sido el silencio.

Y de nuevo, como cada noche, me he quedado dormido, abrazado a mi amante dulce y callada, la que sin poner nunca trabas, siempre me ha acogido sin preguntar nada, ni tan siquiera un ¿mañana te espero?

Y cuando al llegar la madrugada se ha quedado acostada, con la huella de mi cabeza pintada sobre su pecho, la he mirado y he estado a punto de decirle que yo sí la quiero; pero no me he atrevido a romper con mis palabras el dulce sueño de mi almohada; el discreto encanto de su silencio.