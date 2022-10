Las diferencias entre estúpido, idiota, e imbécil

No voy a incidir (ya lo han hecho otros) en las presuntas maquiavélicas intenciones del último CIS ´by Sanchinflas´, ya que son tan evidentes como descaradas. Pero sí quisiera subrayar que lo preocupante de esta historia, no es la ´newtrola´ en sí misma, sino que tras ella (al igual que sucede en todos los cuentos de terror) siempre hay un fondo de verdad.

Lo verdaderamente preocupante no es la presunta justificación de un futuro puchero, sino que ´el poso lerdo´ de este país, es resiliente como las ladillas, y de proximidad, como los piojos. Aunque, a nivel calle, ese ´poso lerdo´, de ´empoderado´ tiene bien poco, por no decir nada, ya que, salvo tertulianos a sueldo, y ´plumillas´ asalariados en ´empresas publicitariamente untadas´, parapetados en sus ´zonas de confort´ (lejos del cabreado pueblo llano), pocos se atreven a pregonar por calles y plazas, por si les cae encima ´la del pulpo´, su admiración hacia ese tipo que no puede poner un pie en la calle sin oírse más ´piropos´ que Pepe Botella durante su huida de España.

Así que los fans de este individuo tienen que guardarse para ellos, su amor secreto; su ciega fidelidad hacia este ´cacho de carne con patas largas´. Y es que ser imbécil, no implica necesariamente ser tonto… ¿O era al revés?

Para comprender a esa fauna que, a pesar de lo llovido, aún habita en España, recomiendo la clarificadora lectura del artículo “DIFERENCIA ENTRE ESTÚPIDO, IDIOTA E IMBÉCIL”.