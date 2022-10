Carta desde las catacumbas

Ayer se celebró en todo el orbe católico la 96° Jornada Mundial de las Misiones; lo que, antes del restyling semántico, era conocido como el ´Domund´. Un día señalado en mi niñez, cuando los alumnos de colegios ripiosos salíamos a la calle, hucha en mano; unas huchas, por cierto, cuya exhibición pública, en la actualidad, posiblemente nos podría acarrear acabar en ´la trena´. Pero no quiero perderme en la forma, hablando de aquellas macabras huchas, sino profundizar en el fondo; así que, sin más, comienzo con mi reflexión.

Qué difícil es que un sacerdote pueda convencer a un ateo de que Dios existe, sin embargo la obligación del presbítero (cura) es intentarlo hasta el agotamiento. ¿Es eso así? Lamentablemente, no. Lo habitual es que los párrocos permanezcan confortablemente en sus parroquias, atendiendo a los que allí van, los creyentes, pero sin una labor de evangelización externa con los que por allí nunca van; los descreídos.

El viejo oficio, aquel que tuvo su origen en las palabras de Jesucristo: «id al mundo entero y proclamad el Evangelio», con el tiempo se convirtió en un oficio funcionarial remunerado y vitalicio, quedando el tema de la propagación del Evangelio entre ´los gentiles´, como algo residual, encomendado a los misioneros.

Valga como ejemplo de lo expuesto, saber que en 2018, (fecha de la última publicación del “Anuario Estadístico de la Iglesia”), el número total de sacerdotes en el Mundo era de 414.969, mientras que -de éstos- el número de sacerdotes misioneros era de 2.916; es decir, el 0´7%. Y claro, es que para ir a predicar el Evangelio a países como Argelia, Sudán, Pakistán, China, Corea del Norte, India, Uganda, Congo, Siria, etc., hace falta algo más que vocación, hace falta mucha convicción, en tanto en cuanto que -amén de las penurias materiales- el misionero corre el riesgo de terminar subiendo a los altares por la vía del martirio, y a lo que se ve para embarcarse en ese vuelo, no hay ´overbooking´.

Por otro lado, el ateísmo y el descreimiento campa a sus anchas en países tradicionalmente católicos. Ser ateo -hoy en día- es ´chic, mola, y es chulísimo´ , amén de que todo lo que suene a religioso es considerado como ´ políticamente incorrecto´, siendo objeto de burla y chiste, lo cual, no por habitual, deja de molestarme y ofenderme como creyente.

Salvo en Francia, el 99% de sacerdotes que hay en estos momentos en el mundo, tienen una preciosa oportunidad de predicar el Evangelio, sin riesgo a perder la vida en el intento, pero para ello tienen que salir de sus ´zonas de confort´ y pisar la calle.

El que tengamos que ser los laicos los que al final demos la cara en las calles, plazas, y redes sociales, no es algo que personalmente me importe, pero sería de agradecer que el clero de oficio, encabezado por su jerarquía, saliera de sus iglesias y catedrales y pisaran la realidad de la calle, porque si se limitan a predicar el Evangelio a aquellos fieles que van a misa, pocos conversos nuevos van a conseguir… por no decir ninguno, ¿o no? Como se dice vulgarmente, antes de comenzar ya tienen todo el pescado vendido.