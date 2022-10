El fetichismo asexuado

Estos filibusteros que nos mandan, muy capaces son de poner el 21 por cien de IVA ´al saber´, amén de sacarse del sobaco un nuevo impuesto que grave directamente el nivel intelectual del sujeto tributario; con lo cual será cuestión de ir haciéndose el tonto…

Siempre he tenido una compulsiva y desbocada inclinación, por la adquisición y lectura de libros; porque no me bastaba con leerlos y asimilarlos, sino que además necesitaba poseerlos, admirarlos, acariciarlos, olerlos, mimarlos. Puro fetichismo asexuado, que embriagaba el alma y colmaba los sentidos. Y en la locura de esta estética decadente, recuerdo que llegué hasta a fumar en pipa para que toda la escena cuadrara, mientras el lento tic-tac del viejo reloj de cuerda, servía de rítmico acompañamiento al ácrata crepitar de unas asentadas llamas que, desganadas, mordisqueaban leños de árbol caído.

Y hasta tal punto me pudo el vicio que – a la edad de veintiocho años- un día estalló en mi mente un pensamiento, junto con una angustiosa pregunta. El pensamiento era que llegaría un día en el que iba a poseer más libros, que días de vida para poder leerlos y asimilarlos. La empírica pregunta que seguía a continuación era más deprimente aún: – ¿Y para qué? –

En los años que siguieron anduve por sendas poco iluminadas, pero en ese incierto deambular por el resbaladizo mundo de las tinieblas, aprendí una cosa que jamás he olvidado: El saber que aportan los libros son patrimonio del espíritu y -como tal- al mismo acompañan en su eterno peregrinar, cada vez que el alma desencarnada emprende su incierto vuelo, tras el derrumbe de los muros de su cárcel terrena.

O dicho más prosaicamente, el que es sabio en vida, lo sigue siendo tras la muerte; el que es un patán aquí, lo sigue siendo en el más allá, hasta el punto de que ´un vivo´ ilustrado puede saber más del otro mundo, que uno que flote por allí preguntándose dónde puñetas está y quién es el gracioso que ha apagado la luz.

Doctorados ´fake´ aparte, la cultura desprovista de impronta sectaria, así como el conocimiento, la ilustración y la erudición, constituyen el único patrimonio que siempre estará a salvo de los amigos de lo ajeno; bueno de casi todos, ya que estos filibusteros que nos ´chulean´, muy capaces son de poner el 21 por cien de IVA ´al saber´, con lo cual será cuestión de ir haciéndose el tonto. Igual nos nombran ´ministres´.