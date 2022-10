¡Legislen para los mayores!

No importa que la población española envejezca (el 20,1% tiene más de 65 años, en 2037 será el 26% y en 2050 el 30,4%, de los cuales 6,5 millones vivirán solos en 2037), y que la expectativa de vida crezca (en 2050, un cuarto de millón de españoles superará los cien años), el Legislativo y el Ejecutivo llevan décadas ignorando a los mayores y solo se preocupan de ellos para invitarles a la eutanasia. Y los que queden “a las residencias de mayores” y sin que den la lata.

Si no estás ducho en las nuevas tecnologías y no tienes un ordenador y un Smartphone, cada transferencia que te hace tu sucursal bancaria desde tu cuenta corriente a otra de la misma entidad pero de la que no eres titular te cobra seis euros (¡qué usura!). “Pero si la hace usted mismo a través de banca electrónica no tiene coste”. ¡Qué simpáticos! No importa que el ingreso de la pensión o cualquiera otro se efectúe obligatoriamente a través de una entidad bancaria, o que los pagos de los servicios básicos (electricidad, gas, teléfono, agua, etc.) los tengas que hacer por el mismo procedimiento porque, como es lógico, el cobrador uniformado de antaño pasó a la historia en el último tercio del siglo XX y, además, se evita que los ladrones le atraquen cuando lleva dinero contante y sonante, como ocurría hasta que el ministro Juan José Rosón Pérez prohibió el pago de la nómina en metálico o el cobro del recibo por similar método.

La Seguridad Social (SS) solo te da cita a través de los Smartphone y si te detecta un cáncer y perteneces a una sociedad, por ejemplo Muface, tienes que gestionar electrónicamente todos los permisos para que te trate la SS “porque es la norma”. No importa que superes los setenta, que vivas solo, que te hayan diagnosticado un carcinoma metastásico y estés, lógicamente, alicaído y no tengas ni pajolera idea del uso de las nuevas tecnologías ni seas propietario de esos instrumentos para estar todo el día controlado y que te bombardeen con ofertas comerciales y demás engaños. “Que se lo haga un hijo o un nieto” (dicho en castellano, en gallego, en vasco, en catalán – y próximamente en bable, castuo y otras lenguas de división-), e importándoles una higa que el 30% de la población con más de 65 años esté sola.

Si renuevas el carné de conducir te lo dan por tres o cinco años porque “usted es muy mayor”, sin tener en cuenta que las pruebas médicas y demás requisitos son iguales para todos, sin distinción de edad y que el mayor porcentaje de accidentes con resultados graves y de muerte los causan menores de cincuenta años.

Si tienes que hacer una gestión con cualquier Administración, corporación o negocio, hay que iniciarla por correo electrónico, sms u otro procedimiento electrónico, incluida la llamada a una máquina. Todos son obstáculos para hacer la vida imposible a los viejos, aunque es justo reconocer que los ayuntamientos y Comunidades Autónomas se preocupan algo más, y si estás empadronado en su circunscripción te pagan el abono transporte o te hacen un descuento para desplazarte o visitar instalaciones culturales que dependan de ellos, pero que no se te ocurra salir de sus límites porque entonces te crujen “por ser español” y ni abono transporte nacional para el transporte local, ni entrada gratuita a pinacotecas y otros centros culturales que no sean estatales, ni nada de nada. El día que nos quieten el voto, tentación que ya ha declarado algún miserable, esos legisladores nacionales dormirán tranquilos. Mientras no sea así, alguien que piense en ese ciudadano (y en su voto porque no) podría legislar que las entidades bancarias, las Administraciones, las empresas privadas de servicios básicos, etc. deben hacerles gratis todas esas gestiones y desplazarse a su casa cuando esté imposibilitado, viva solo y sea necesaria su participación en el acto administrativo porque, como ha escrito Arturo Pérez-Reverte: “¿Qué pasa con la gente mayor?, ¿Qué hay de quienes no pueden o no les apetece adaptarse a esa forma de vida? Las soluciones que oyes ponen los pelos de punta. Cursos para la tercera edad, proponen. Para que los viejos nos adaptemos al asunto. Para que un abuelo de 80 tacos que no tiene sobrinos, hijos o nietos sepa bajar aplicaciones y se pase lo que le quede de vida pegado al móvil. En fin, oigan. O sea. Háganme el favor de irse a pastar”

Lo último visto: Una señora muy mayor, con bastón y arrastrando los pies, entra en una entidad bancaria y pide que le ayuden a sacar dinero del cajero automático. Un empleado la acompaña y hace la operación. Pero ¡oh, sorpresa!, la señora no tiene fondos porque su pensión asistencial lleva dos meses sin llegar a la entidad, a la que se cambió desde otra. La recomendación del empleado es: “Tiene usted que ir a la antigua sucursal y preguntar si le han ingresado allí la pensión. Si lo han hecho, pida el dinero y nos lo trae aquí. Si no lo han ingresado y esa cuenta corriente la tiene usted ya cancelada, vaya a la oficina de la Administración que le abona la pensión, diga que lleva dos meses sin recibirla, dé su nuevo número de la c.c. en nuestro banco y ordene que se la ingresen desde hora”. Fin de la cita. La mujer, encorvada, mirando al suelo, apoyada en su bastón, despistada y con paso inestable se fue sin los cincuenta euros y con la encomienda de hacer todas esas gestiones si quería acceder a su subsidio. Luego le reprendí al bancario, que se defendió con evasivas de mal pagador. Pero de qué sirve si no hay leyes ni normas internas que protejan a los viejos. ¿No es inhumano? ¿Esa sucursal bancaria no debería hacer las gestiones en nombre de su desamparada clienta? Esta es la sociedad que tenemos.

JORGE DEL CORRAL Y DIEZ DEL CORRAL