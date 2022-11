Sánchez quiere que paguemos más comisiones a los bancos para gastárselas él en sus fastos de 2023

Parece claro que Pedro Sánchez Pérez-Castejón sabía lo que iba a pasar con el nuevo impuesto a la banca: que como la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) obliga a las instituciones financieras a cargar todos los costes a sus usuarios vía productos y servicios que les prestan, será el cliente quien pague los 1.500 millones que recaudará Hacienda para dedicarlos a los fines que quiere Sánchez: sus fastos de 2023.

De otra manera no se entendería su rechazo al informe del BCE contra el impuestazo, su ácida crítica al vicepresidente del BCE, el español Luis de Guindos Jurado, y la retahíla de frases y argumentos preparados por sus paniaguados asesores para desprestigiar a la institución económica europea que repiten como loros ministros, portavoces del Gobierno/PSOE y terminales mediáticas. Además y para más daño a los españoles, el impuesto extraordinario es para la banca española y no para las instituciones financieras extranjeras que operan en nuestro país, con lo cual la competencia se altera y la nuestra resulta debilitada y malparada. ¿A qué se debe tanta vesania contra la banca española y contra una institución propiedad de los diecinueve países de la eurozona a través de sus bancos centrales, que nos ha financiado la salida de dos crisis económicas consecutivas mediante la compra masiva de deuda española para evitar que se dispare la prima de riesgo y pagando directamente el gasto gubernamental mediante la compra de activos?

Hasta el presidente del Bundesbank, el banco central de Alemania, Joaquim Nagel, miembro del Consejo del BCE, deslizó sus dudas sobre el gravamen español durante su intervención en el Foro Nueva Economía, argumentando que antes de aplicar nuevos impuestos a los bancos hay que tener en cuenta la complejidad de un contexto económico en el que “hay una probabilidad mayor de que veamos más pérdidas en los balances de los bancos por la situación económica”. Que se une a lo que dice el supervisor europeo (BCE) en su informe contra la medidas de Sánchez: El gravamen “podría poner en peligro una transmisión fluida de las medidas de política monetaria” y “no ser proporcional a la rentabilidad de las entidades afectadas y, por tanto, en su generación interna de capital y en su concesión de crédito”.

Pero claro, todo esto le tiene sin cuidado a Sánchez porque para él lo único importante es seguir estrujando a los españoles (¿hay alguno que no opere con una entidad financiera, sea para recibir su salario, su seguro de paro, su pensión asistencial o contributiva, efectuar el pago de los impuestos directos y de los servicios básicos, transferir cantidades para otros fines, etc., etc.?) para lograr un botín con el que pagar las extorsiones de los partidos y grupos parlamentarios que le apoyan en el Congreso, los ministerios floreros y derrochadores de caudales públicos de sus socios populistas/comunistas de Gabinete, la compra del voto mediante subvenciones a jóvenes y mayores, y sus diarias, machacantes y carísimas campañas de comunicación, publicidad y marketing para ensalzar su persona y su falsa obra política.

JORGE DEL CORRAL Y DIEZ DEL CORRAL