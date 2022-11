El Bien y el Mal no son entes personales e inteligentes, sino opciones inmutables, no sujetas a modas, entre las que poder elegir desde la libertad; desde el libre albedrío.

Aquellos que atacan a Dios, se cogen como a un clavo ardiendo a esa visión antropomórfica que de Él da el Antiguo Testamento, para afirmar que, en el caso que exista, es un dios diabólico, responsable de todos los males del mundo, por permitirlos, no haciendo nada para impedirlos.

DIOS ES OMNIPOTENTE Y TODO PODEROSO, PERO NO INCONSECUENTE Y CONTRADICTORIO.

Dios no puede crear al hombre libre, para luego estar interviniendo, manipulando y cortapisando esa libertad que Él mismo le ha otorgado. Porque eso sería una contradicción, y Dios en su perfección no puede contradecirse, porque la contradicción es imperfección.

Hay una historia que ya he contado en diferentes ocasiones y que no me canso de repetir. La historia de aquel hombre que todos los días –al rezar- le decía a Dios: “¿Cómo permites, Señor, que haya tanta injusticia y maldad en el Planeta, sin hacer nada por remediarlo? Y un día Dios le respondió: “Sí que hago. Te he puesto a ti en el Mundo, para enmendarlo”.

AHORA, LA PREGUNTA NO SERÍA QUÉ HACE DIOS PARA REMEDIAR EL MAL EN EL MUNDO, SINO QUÉ HACEMOS CADA UNO DE NOSOTROS PARA ERRADICARLO.

Es una pregunta personal que cada uno debe de responder en conciencia.

No hay libertad sin responsabilidad, ni responsabilidad sin libertad, y tanto una como otra son personales e intransferibles.

La construcción de un mundo mejor para todos los seres vivos del planeta es responsabilidad nuestra, no de Dios. Él simplemente nos ha enseñado el camino: la Fraternidad, el Amor, el Perdón, y la Misericordia.

Al final siempre recogemos lo que sembramos. Hagamos un ejercicio mental de extrapolación y pasemos de ser observadores a ser observados.

Observémonos a nosotros mismos, desde fuera; desapasionadamente; con objetividad. Solo entonces podremos entrever qué es lo que estamos sembrando y qué es lo que cosecharemos.

