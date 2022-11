¿Soñamos que vivimos, o vivimos cuando soñamos?

Imagínense que son las doce de la noche, y estamos frente a dos personas de la misma edad y sexo, perfectamente sanas, y compañeros de profesión, a los que llamaremos “Sujeto A” y “Sujeto B”. Su cansancio, al final de su jornada laboral, es similar ya que ambos desarrollan exactamente la misma tarea en la empresa en la que trabajan. Ambos han cenado lo mismo y tienen cubiertas todas sus necesidades fisiológicas. A continuación hagamos con ellos un experimento.

Al “Sujeto A” le suministraremos una sustancia que le relaje el cuerpo, pero que no le permita conciliar el sueño, ni tan siquiera durante un segundo en toda la noche. A continuación lo dejamos tranquilo en una habitación climatizada e insonorizada, sobre su lecho habitual, o si lo prefieren sobre una cama con colchón de látex, almohada del mismo material, y sábanas -cien por cien- de algodón egipcio. A este sujeto lo dejamos “descansar” hasta las nueve de la mañana. Al “Sujeto B” lo dejamos dormir, de mala manera, en el sofá de su casa durante sólo seis horas.

Pues bien, al día siguiente el “Sujeto A” estará destrozado, e irá cogiéndose por las paredes para no caerse, sin embargo el “Sujeto B”, aunque un poco dolorido, tendrá la cabeza perfectamente despejada para acometer cualquier tarea.

Es durante el sueño cuando el alma sale de su cárcel corpórea, para ascender al plano astral llamado “el sueño de la muerte”, que es el escalón más bajo del mundo de los espíritus. Es lo que podríamos llamar el patio del recreo del alma.

Podemos pasar varios días sin comer, pero no podemos pasar sin dormir. De hecho una de las torturas más sofisticadas es la de no dejar dormir al sujeto, hasta que éste no confiese, y firme, todo lo que le pongan por delante.

La medida del tiempo en ese plano astral superior, no tiene nada que ver con las medidas de tiempo y espacio que tenemos en el mundo real, o irreal, que habitamos. Así, una “cabezadita” de diez minutos, en el sillón después de comer, nos deja frescos y lozanos para el resto del día. Sin embargo, la típica siesta de dos horas, al estilo don Camilo José Cela [Padre Nuestro, pijama, y orinal], nos dejará embotados, y medio dormidos, para el resto de la jornada. La explicación es que cuando más tiempo permanece el alma fuera del cuerpo, menos ganas tiene de volver a su encierro terreno.

El ya fallecido profesor Rafael Baguena Candela, catedrático de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia, con el que mi familia tenía una excelente amistad, nos explicaba la siesta perfecta. Él la denominaba la siesta de la cuchara, y el sistema consistía en sentarse en un sillón, cómodamente, sujetando una cuchara con la mano y bajo ella, en el suelo, se colocaba un plato cerámico resistente. Pues bien, en el momento en que perdíamos totalmente la consciencia, la mano soltaba la cuchara y se estrellaba contra el plato, con lo cual el sonido producido nos despertaba.

Era esa fracción de segundo, de pérdida total de consciencia, la que nos devolvía la frescura de cuerpo y espíritu. Él no sabía el porqué, pero funcionar, funcionaba. De esa anécdota hará ya más de treinta años, y en aquel momento yo tampoco fui capaz de intuir el porqué. Fueron los años, junto con el estudio del mundo de los espíritus, los que me llevaron a las conclusiones que aquí les expongo.

Si estudian un poco el fenómeno del sueño, se encontrarán con una pila de opiniones y datos, aportados por los sempiternos “especialistas”, en la que se nos dará un lección magistral de anatomía, física y química, desde una óptica cien por cien materialista y terrenal, pero que si la leen con atención se darán cuenta que hay algo que no cuadra.

Se sabe que una persona perfectamente alimentada, hidratada, y descansada físicamente, pero sin dormir ni un segundo, termina por morir en un plazo entre diez y quince días. Respuestas a este hecho las hay de todos los colores, en base al principio de que opinar es gratis, y ya se sabe que todo lo gratis tiene un gran poder de convocatoria; pero todas las respuestas siempre serán desde la óptica de lo políticamente correcto a los cánones sociales de una sociedad tan materialista como miope, que ha acabado colocando al hombre como único dios, ombligo del universo, y principio y fin de todas las cosas, y en donde los términos “espíritu, eterno, e intangible” están demodé, y arden en la fatua pira de la insaciable diosa estupidez, aunque quienes han fomentado tal filosofía no son tontos, y su aparente frivolidad materialista encierra un mensaje subliminalmente perverso: “Si el mundo de los espíritus no existe, obviamente, Dios tampoco”.

