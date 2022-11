La metamorfosis de Leon Tolstoi

El conde Leon Tolstoi, el escritor que gozó en vida de la fama, la riqueza, y el reconocimiento internacional, viendo sus obras traducidas y publicadas en los principales idiomas, murió a la edad de 82 años, como un indigente, en una estación ferroviaria. Sus últimas palabras, dirigidas a las personas que le rodeaban en sus postreros momentos, fueron: “Hay sobre la tierra millones de hombres que sufren… ¿por qué me atendéis a mí solo?… Id con ellos a socorrerlos”.

Siempre he sentido una profunda admiración por la figura de León Tolstoi, pero no solo como genio de las letras, sino como persona honesta, valiente, fiel y leal a sus valores, e insobornable en sus principios cristianos.

EL CRÁPULA EN LA VICARÍA

Años antes, Tolstoi, había escrito: “El que ha conocido sólo a su mujer y la ha amado, sabe más de mujeres que el que ha conocido mil”. Tolstoi había sido en sus años de juventud un auténtico pirata de enaguas y corpiños, hasta el día en que en que conoció, en 1862, a la que sería el gran amor de su vida, Sofía Behrs (Sofia Andréyevna Tolstáya), una adolescente de diecisiete años de edad; el escritor contaba entonces con 34 y su fama como escritor ya era públicamente reconocida. Ese mismo año, a los pocos días de que Sofía cumpliese los dieciocho, la pareja se comprometió en matrimonio, celebrándose la ceremonia una semana después.

Mientras él fue un triunfador y se mantuvo dentro del estatus social y económico que le correspondía, tuvo el apoyo incondicional de su esposa a la hora de disfrutar y compartir su éxito y estatus aristocrático y económico.

CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

Todo fue bien en la pareja hasta que Tolstoi cumplió los cincuenta años de edad. En ese momento el escritor sufre una crisis espiritual que le lleva a convertirse en una persona extremadamente religiosa, rayana al misticismo. En un arrebato de sinceridad y honestidad consigo mismo, reniega de todos los convencionalismos aristocráticos, así como de las prebendas legítimamente ganadas con la publicación de sus obras, e intenta vivir su vida con arreglo a las enseñanzas de Jesucristo.

LA METAMORFOSIS

Tolstoi se muda al campo a vivir entre los sencillos campesinos dedicando la mayor parte del día al oficio de zapatero remendón. Funda en la aldea una escuela para los hijos de los campesinos en la que él era el profesor, escribiendo y editando personalmente los libros de texto que estudiaban. Tolstoi prefería el jardín para impartir sus clases, todo basado en una pedagogía cuyos principios instruían en el respeto a ellos mismos y a sus semejantes.

MÁS RACIÓN DE PERSPECTIVA DE GÉNERO

Sofía, su esposa, no se toma nada bien dichos cambios y comienzan las desavenencias en el -hasta ese momento- modélico matrimonio. Pasan los años hasta que un día, el ya anciano Tolstoi, abatido por los continuos improperios que le lanzaba su cónyuge, abandona su residencia familiar, en la noche del 27 al 28 de octubre de 1910, mientras su mujer dormía, con poco más que lo puesto. Unas semanas más tarde fallecía de neumonía en una estación de ferrocarril.

Horas antes de su muerte, y mientras el escritor agonizaba, llegó Sofía, avisada de lo acontecido. Su propia hija, Alexandra, sabedora de las razones que habían llevado a su padre a abandonar el hogar familiar, se opuso a que su madre se acercara a él. Finalmente la dejaron aproximarse hasta el moribundo, pero sólo después de que éste recibiera una dosis de morfina para mitigar la agonía. Sofía se arrodilló frente a su semiinconsciente esposo, y tras besarle en la frente le pidió perdón.

EL HONESTO EXCOMULGADO

Con la Iglesia no le fue mejor, y su honestidad como cristiano le llevó a ser excomulgado. Tras varias crisis espirituales, y marcado profundamente por la figura de Jesucristo se convirtió en una persona profundamente espiritual y altruista, renegando de toda su obra literaria anterior. Tolstoi, cuya fama hacía tiempo que había traspasado las fronteras de su Rusia natal, utilizó su renombre y prestigio no solo para enfrentarse al absolutismo imperante en la Rusia zarista sino que también criticó y atacó a la Iglesia Ortodoxa rusa, a la que juzgó de corrupta y corresponsable de la esclavitud e ignorancia en la que se hallaba sumida el pueblo ruso, al justificar la violencia de la aristocracia para mantenerse en el poder.

En una nota de prensa difundida en 1901 se podía leer: “El conde León Tolstoi, a su avanzada edad de setenta y dos años, ha caído bajo el peso de la excomunión de la iglesia ortodoxa rusa. En la cumbre de su fama, alcanzada con ‘ANA KARENINA’, el anciano y famoso escritor se arrepintió de las obras que le habían valido tanto éxito, abandonó el campo meramente literario para dedicarse a desenvolver los problemas religiosos y la filosofía moral, por lo que sus recientes libros, en los que sostiene que nunca es justificable el ejercicio de la fuerza, han merecido la más completa desaprobación de los miembros del Sínodo ruso, hasta el punto de haber hecho pública su excomunión en términos escandalosos, el texto de la cual ha sido publicado en todos los periódicos europeos”.

CAFÉ PARA TODOS

Pero el resto de las iglesias cristianas tampoco se salvaron de las denuncias del escritor ruso: “Las Iglesias son iguales en todas partes, y si la católica, anglicana o luterana no tienen a mano a un gobierno tan sumiso como en Rusia, no es por falta de ganas. La Iglesia, como Iglesia que es, y sea cual sea su denominación -católica, anglicana, luterana, presbiterianas- no puede dejar de aspirar conseguir lo mismo que la rusa, ni de ocultar el verdadero sentido de las enseñanzas de Cristo, sustituyéndolas por otra doctrina que no les compromete a nada, que excluye toda posibilidad de comprender la auténtica y vital enseñanza de Cristo, y, lo más importante, que justifica la existencia de sacerdotes que se alimentan a costa del pueblo”.

SU FE EN LA REENCARNACIÓN

León Tolstoi, amén de su pasión por la figura de Jesucristo y sus enseñanzas, al igual que un servidor, creía firmemente en la reencarnación y sobre esta convicción dejó dos frases ´políticamente incorrectas´, para la posterioridad:

«Qué interesante sería conocer la historia de las experiencias en esta vida de un hombre que se suicidó en su vida anterior; cómo tropieza ahora con las mismas exigencias que se le habían presentado anteriormente, hasta que llega a comprender que debe satisfacerlas. Los hechos de una vida previa encauzan la vida presente». LEÓN TOLSTÓI [1828-1910].

«Así como en nuestra vida actual soñamos miles de sueños, así también nuestra vida presente no es más que una entre muchas miles de vidas como ésta, a las cuales llegamos desde una existencia más real… y luego retornamos después de la muerte. Nuestra vida no es más que uno de los sueños de esa existencia más verdadera, y así seguirá siendo perpetuamente, hasta que regresemos para siempre a la definitiva, la verdadera, la vida con Dios». LEÓN TOLSTÓI [1828-1910].

¡Amén!