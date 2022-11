El libro que nunca publiqué

Desde hace algún tiempo tengo un ensayo escrito sobre el suicidio que no sé si algún día me atreveré a publicar; y no es porque en él defienda la auto exterminación -que no lo hago- sino por el hecho de que existen en el mundo muchos analfabetos funcionales que podrían mal interpretar mis palabras y terminar cometiendo alguna gilipollez. No obstante sí que quisiera, brevemente, hacer alguna reflexión como creyente, y referida exclusivamente a los creyentes.

¿PUEDE UN ESPÍRITU SUICIDARSE?

Si un ´ser´ [encarnado o desencarnado] quiere dejar de existir, no puede, tal y como se plantea en todas las teorías que defienden la supervivencia del espíritu, a la muerte física del cuerpo. Ahora bien, desde el punto de vista cristiano me resulta difícil de comprender cómo podemos conjugar la imposibilidad del ´suicidio del espíritu´, con el don divino del ´libre albedrío´ que Dios nos ha concedido a todos graciosamente.

Si estando encarnados no tenemos ninguna cortapisa a la hora de obrar el bien, u obrar el mal, hasta el punto de poder violentar y perjudicar el ´libre albedrío´ de nuestros congéneres, e incluso destruir el cuerpo que habitan, ¿por qué no podemos elegir, simplemente, dejar de existir? Al fin y al cabo, esta acción voluntaria sería neutra, ya que tan solo nos afectaría a nosotros mismos, y representaría la sublimación del ´libre albedrío´ que Dios, en su Infinita Gracia, ha tenido a bien el concedernos.

Al fin y al cabo, el divino don del libre albedrío es patrimonio del espíritu, no del cuerpo que le sirve de vehículo. De este modo vemos que nuestras manos no deciden por sí solas, no piensan, sino que será el ´ser´ que habita y dirige el cuerpo quien decida –en base al libre albedrío- si nuestras manos acarician, o aprietan, el cuello de otro, o el propio.

Así pues, tendría cierta lógica el plantearse la posibilidad de que en base a este don divino que Dios concede al ´ser´, fuese factible que éste pudiese dejar de existir voluntariamente. Claro que para ello haría falta que ese ´ser´ tuviese conciencia de su propia inmortalidad una vez desgajado del cuerpo físico que habita, para entonces poder tomar la decisión libremente, ya que para que realmente exista libertad de elección, ´libre albedrío´, es necesario tener conocimiento pleno de lo qué realmente somos y del porqué existimos. En otras palabras, tener información; saber de dónde venimos, a dónde vamos, y -sobre todo- qué pintamos aquí. Obviamente, dicha información tan solo se puede adquirir, especialmente por los no creyentes, tras la muerte física del cuerpo.

La respuesta a todas estas cuestiones no la sé; ni tan siquiera la intuyo, pero tampoco me quita el sueño. Son las ventajas de confiar ciegamente en Alguien que sabes que te ama y que desea lo mejor para ti, aunque a veces no alcancemos a entender sus senderos. Es la ventaja de la fe.

Lo que sí intuyo es que el suicidio puede ser una opción, pero nunca la solución.