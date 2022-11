La locura de las leyes de género

Toda persona tiene que seguir un proceso de individualización construyéndose un “yo”.

Es un trabajo siempre inacabado debido a que lo realizamos cuando actuamos con el medio. Nuestro potencial nos permite encontrar respuestas a nuevos estímulos y eso es una forma de conocernos, dependiendo del exterior descubrimos diferentes facetas al responder de distinta manera, no son las mismas respuestas ante un niño, una pareja, un compañero, un superior, un acto oficial, una situación informal, una agresión, una situación de peligro, una guerra….; y si a añadimos todos nuestros deseos y pensamientos, los confesables e inconfesables, todas nuestras ilusiones, todos nuestros sentimientos…vemos que somos un poliedro con muchas caras de las conocemos algunas, el poliedro no es un siempre el mismo, cambia con el tiempo, nuestros deseos, ilusiones, pensamientos, creencias… no son los mismos cuando somos niños o adolescentes o jovenes o ancianos.

Otra variable es que respondemos de forma diferente según la cultura que a la vez es el resultado de un proceso histórico, por eso vemos a japoneses recogiendo la basura en un estadio de fútbol lo que nos parece raro ya que pertenecen a culturas diferentes. Cuando los norteamericanos convivieron ellos después de la segunda guerra mundial, no entendían nada, todo lo interpretaban mal, los veían haciendo reverencias continuamente y pensaban que eran sumisos, el desconcierto fue tal que la Oficina de la información de guerra de los EEUU encargó a la antropóloga Ruth Benedict un trabajo sobre su cultura producto del cual es él magnífico libro “ El crisantemo y la espada” con el que los confundidos americanos comenzaron a comprender sus extranos comportamientos y descubrieron, ente otras cosas, que no tenían nada de sumisos.

Parece complicado, múltiples facetas, algunas conocidas y otras ocultas o sin descubrir, la mayoría cambiantes con el tiempo y diferentes según las culturas, eso es lo maravilloso del ser humano, un enigma por descubrir y por descubrise, un bello misterio que ha asombrado a lo largo de la historia, desde Protágoras que aseguró que “El hombre es la medida de todas las cosas” hasta nuestros días. Jesús nos dijo :No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros ?

La demente ideología de género reduce al ser humano a sus deseos sexuales llegando una clasificación interminable de géneros, sólo somos cuerpo, es más, sólo tenemos genitales y deseos para satisfacerlos, es de locos. Elimina la inteligencia, los sentimientos, las ilusiones, el anhelo de infinitud….prostituye al ser humano como nunca y mira que ha habido conceptos aberrantes sobre nuestra naturaleza pero todos estaban en un nivel superior. Nos han degradado haciendonos pasar desde ser la medida de todas las cosas a la medida de un pene real o imaginario.

Considero que todos tenemos la libertad de sentirnos lo que queramos desde hombre, mujer hasta una mariposa, que todos podemos usar nuestros genitales como queramos y con quien queramos siempre que los intervinientes sean responsables, quiere decir que sepan lo que hacen por lo que se requiere cierto grado de madurez, y lo hagan de forma voluntaria.

Esa libertad es para todos, una persona se puede sentir como quiera pero los demás pueden, de la misma forma, percibirla cono deseen siempre que la respeten, lo que quiere decir que si vemos a una persona que consideramos mujer nos dirijamos a ella en femenino y si nos solicita otro tipo de tratamiento lo utilizaremos por respeto pero modificar el lenguaje con artificios es otra aberración además de ser el cuento de nunca acabar ya que deberíamos usar hasta 40 expresiones para adaptarnos a los 40 generos con la dificultad de no poder dirigirse hasta no conocer con cómo se siente. Lo dicho, una locura.

Hemos visto que conocerse a sí mismo que decía el filósofo es un proceso en el que interviene de forma decisiva el ambiente y aquí es donde la locura se vuelve peligrosa, antes había locos que se creían Napoleón pero ninguna sacaba la espada para agredirte ahora sacan las hormonas y han cambiado la espada por el bisturí.

Si algún adulto decide utilizar tan agresivos instrumentos en su cuerpo nada que objetar ya que hace uso de su libertad y como decía don Quijote “ La libertad,Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos” pero los niños y adolescentes no son libres porque todavía no están maduros, la libertad está relacionada con la madurez, es una moneda de dos caras y ambas van juntas, a nadie le parecía normal dejar que un niño metiera la mano en un enchufe ya que ignora las consecuencias.

Todas las personas estamos influenciadas por el ambiente, ya Nietzsche nos advirtió del peligro de la masa y Ortega insistió en el mismo tema; si los adultos tenemos dificultades para no ser influenciados muchos inmaduros estarán totalmente indefensos, todos los niños y niñas hemos sido influenciados por las películas pasando por querer ser una emperatriz, superman o un pirata pero a ningún padre en su sano juicio se le ha ocurrido sacarle un ojo al chaval para ponerle un parche, cortarle una pierna y reemplazarla por una de madera o darle para desayunar una botella de ron.

El ejemplo puede incitar a reírnos aunque hay padres que cuando alguno de sus hijos le asegura que se siente de otro género no dudan en llevarlos para que les apliquen terapias irreversibles sin esperar a que maduren, o están como una cabra o se creen muy progres y deben demostrarlo porque quieren ser aceptados. He leído que la ley Trans permite el cambio a niños de 14 años, puedo estar equivocado, que algunos padres estén piraos tiene un pase ya que la sociedad protegerá al menor pero es preocupante que se elaboren desde la administración ese tipo de leyes

La sociedad debe utilizar sus inmensos recursos en potenciar comportamientos basados en valores como el valor de ser un buen ciudadano que cuida lo común como han hecho los japoneses, el respeto a la diversidad, la tolerancia al que piensa y cree de forma distinta, la solidaridad con todos pero sobre todo con los mayores lo que implica protegerlos y hablar con ellos aunque sean repetitivos, la satisfacción del trabajo bien hecho, la honradez, la inmensa riqueza personal que supone saber… . Todo menos incitar a los inmaduros a que sigan un camino peligroso, ellos ya descubrirán cómo se sienten cuando maduren.

Soy consciente de que se han formado un montón de chiringitos sobre este tema y comprendo que los que viven de ellos tienen familias que mantener y gastos que pagar por lo que se agarraran como lapas y defenderán lo indefendible, yo les aconsejaría que ya que están colocados utilicen sus energías y recursos en algo menos peligroso y más util para la sociedad como la construcción de un parque de viviendas de alquiler social que libere a la clase trabajadora de ese grave problema; que antes de dilapidar el dinero en cambios de genero analicen otras prioridades como la reducción de listas de espera para las operaciones, aumentar el número de médicos y personal sanitario en los centros de salud, lo digo porque he vivido en una comunidad que realizaba cambios de sexo al mismo tiempo que miles de ancianos vivían muchos meses sir ver por las listas de espera para las operaciones de cataratas.

Aquellos adultos que se sienten en un cuerpo equivocado quiero darles ánimos, debe ser muy duro, aunque os aseguro que a todos nos gustaría cambiar algo de nosotros, nuestro físico, nuestra inteligencia, nuestra situación familiar o laboral o económica…., pero debemos valorar todo lo positivo que hay en cada uno de nosotros, somos un milagro de la naturaleza, somos únicos y debemos disfrutar de cada minuto de nuestra vida os lo digo yo que estoy en la prórroga

José Maseda García