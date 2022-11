Ángeles y hadas

Creo en lo imposible, porque en lo posible, ni creo ni tengo ganas.

Porque cada cumplimiento de lo posible, no será más que otro brindis borracho a un sol muerto que oscuro y cansado será incapaz de levantar más mañanas.

Y en el correr de los años rotos, ya no me sorprenderá nada de esta vida cruel y payasa, previsible en sus bromas canallas, que golpeando con saña nuestros cuerpos, nos dirá que tras ella ya no hay nada; mientras nuestras almas, de entre sus rejas de dolor, enfermedad y muerte, a un mundo mejor libre de mentiras, demagogia y propaganda, aladas escapan; allí donde la tiranía de los psicópatas y sus brujas, no les alcanza.