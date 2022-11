El Gobierno de Aragón dilapida nuestro dinero

Carmen Calvo decía que “el dinero público no es de nadie”, en los tiempos en que era ministra de cultura –en su caso, de incultura-, dicen que se tiraba a su chófer, etc.

Es decir, es una res nullius, y el primero que lo coge, lo hace suyo.

Y a vivir, que son dos días.

Sánchez Dragó, un heterodoxo español, explica que les dice a sus amigos que están parados, que monten una ONG.

Y a vivir del cuento…

No le falta razón.

Y para muestra, un botón:

Entro en un locutorio, pues me gusta estar informado de la realidad, a pie de calle, y pocos sitios más populares que los bares y locutorios.

Digo bares, no cafeterías, que son más selectas, pero a las que acudo con gusto, sobre todo cuando se trata de mantener una agradable tertulia con alguno de mis escasos amigos.

Pues bien, hay cientos de trípticos de una supuesta “Oficina de Solidaridad, Atención a la Víctima del Delito de Odio-Racismo, Xenofobia-Discriminación”.

Solo les ha faltado añadir “Y de los grandes expresos europeos”.

Leo y busco detenidamente la dirección de la famosa Oficina de Solidaridad, pero no aparece por ningún lado.

Solo un teléfono, eso sí, el 901 10 13 75.

El folleto está publicado en cinco idiomas: español, francés, inglés, rumano y árabe. (¡Será por lenguas!).

Nos exhorta a denunciar “Si has sufrido agresiones físicas o psíquicas, amenazas, coacciones, injurias o calumnias, si ves atacada tu integridad física y moral, si tu seguridad o tu vida corren peligro, si eres víctima del odio, de la violencia, del racismo, la xenofobia, por una denuncia”.

Anima a denunciar en “La comisaría de Policía más próxima, el Juzgado de Guardia de tu localidad o la Fiscalía”, pero, eso sí, “Es conveniente que vayas asesorado por un abogado”.

Que, debo suponer, ellos no te ofrecen, pues nada dicen de ello.

En otras palabras, ¿qué hace realmente el Movimiento contra la Intolerancia”, que es esa supuesta ONG…?

Intento localizar la ubicación física de la “Oficina de Solidaridad”, en Zaragoza o Aragón, pero no aparece por ningún lado. Solo la web, el correo electrónico, sus portales en Facebook y Tiwtter, es decir, nada, o casi nada.

Pues bien, el Gobierno de Aragón les ha subvencionado con 13.638,88 euros en 2020, y con 14.463,40 euros en 2021, por esta “no actividad”, o actividad bajo mínimos.

En total, 28.463,40 euros de nada…

Pero, eso sí, al preguntar, con la Ley de Transparencia en la mano, por los “Resultados de dicho servicio, es decir, número de casos instruidos o denunciados, con sentencias condenatorias, en su caso, procesos en tramitación, etc…”, contesta la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales que:

“En cuanto a la gestión de dicho servicio que presta dicha Organización no Gubernamental (pero financiada con dinero público), al no estar regulada por Derecho Administrativo, ni constituir en si un programa o proyecto subvencionado específicamente como tal, no compete a esta Administración entrar a conocer de la organización de dicho servicio, por lo tanto, no existiendo dicho dato, no es posible dar el mismo al solicitante”.

Acojonante.

Y para su tranquilidad, de ver como se “administra” el dinero de sus impuestos, tan trabajosamente ganado, el dinero procede de la “asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas”.

Vivir para ver.