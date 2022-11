El Presimiento Traidor de la ex España

Escribo desde el estupor y la indignación, ante las continuas traiciones a España y a los españoles del presimiento del gobierno, Pedro Sánchez, y los 40 ladrones, que en realidad son 120, todos ellos también traidores, como ha quedado acreditado en el Congreso.

Un partido, o partida, más bien una piara, de delincuentes políticos, a los que España les importa una mierda, y que solo van a lo suyo, lucrarse lo máximo posible, enchufar a sus familiares en las numerosas administraciones públicas y chiringuitos existentes, y a vivir, que son dos días.

Personal, y familiarmente, a Dios gracias, no tengo problema alguno, como tampoco grandes aspiraciones, por lo menos en el terreno económico…

No quiero ser el más rico del cementerio, y me basta con vivir holgadamente, y no deber nada a nadie, cumplir con mis obligaciones, etc.

Ahora bien, ¿qué “futuro” les espera a nuestros hijos y nietos, en esta España al borde de la quiebra, y con una UE que pasa de nosotros, y que nos prefiere arruinados y dependientes…?

Un país no puede funcionar bien, cuando hay más población pasiva que productiva, el número de empleados públicos no para de aumentar –pronto rozaremos los 4.000.000 millones, que se dice pronto-, y el Estado se ha convertido en el botín de la partida o piara gobernante.

La pirámide poblacional está invertida, y hay más ancianos que personas jóvenes.

Y los millones de extranjeros que pululan por nuestras ciudades, esos que han venido “a pagarnos las pensiones”, como dicen los perroflautas “socialistos y podemitas”, resulta que viven de las ayudas públicas, del reparto de alimentos, ropa, etc., de numerosas ONGs, que en realidad son Organizaciones Gubernamentales, pues vive del dinero público: Cruz Roja, etc.

La delincuencia campea en nuestras calles, y salir de casa se ha convertido en un deporte de alto riesgo.

¿Y la oposición…?

La única oposición existente es VOX, pues Feijóo anda atontado, como un boxeador noqueado.

Parece un Rajoy 2, o un nuevo Casado.

Señores, saquen licencia de armas, y compren alguna pistola o revolver, pues pronto tendremos que salir al exterior armados, ante la gran delincuencia existente.

¡Y para protegernos del gobierno, que no es moco de pavo!

Prepárense para el régimen sanchista, que vista la juventud del tipejo, amenaza con durar cuarenta años, o más, hasta que España desaparezca por el sumidero de la Historia.

He dicho.