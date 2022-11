La importancia de la Enfermería Escolar para los alumnos con diabetes

Termina el mes de noviembre y las asociaciones de pacientes con diabetes nos piden que no solo recordemos el día 14 de este mes como el Día mundial de la Diabetes, sino que también hagamos de estos 30 días una reivindicación de la salud, la innovación tecnológica del control de su patología y de visibilización de los profesionales que les ayudan. Entre estos últimos están, por ejemplo, la figura del educador en diabetes o los enfermeros escolares.

Estas reivindicaciones, justas y necesarias, me hacen estudiar y valorar el informe del Observatorio de Enfermería Escolar y poner en valor el comentario del presidente del Consejo General de Enfermería, Florentino Pérez Raya, que destaca: “La diferencia entre que un colegio cuente o no con una enfermera escolar puede llegar a ser la vida o la muerte. Resulta paradójico que en España sea obligatorio contar con una enfermera del trabajo en empresas con un número mayor de 500 trabajadores, mientras que, en centros escolares con varios cientos, e incluso miles de alumnos no es obligatorio contar con enfermera escolar”.

Esto sumado a que, en la actualidad, la diabetes infantil (tipo 1) está considerada la tercera enfermedad crónica más común en la infancia, es nuestro deber estudiar los datos de la enfermería escolar en profundidad y explicar que dichos profesionales son necesarios porque son quienes cuidan y velan por la salud de estos niños con diabetes durante las horas que están en el centro educativo.

Así que, con este objetivo y tomando como fuente fiable el documento ‘Estadística de las Enseñanzas no universitarias’ de la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de Educación y Formación Profesional, resulta que en la Comunidad de Madrid tenemos 700 enfermeros escolares. Dicho así no es posible valorar si se trata de muchos o pocos, así que recurriendo a la comparación con otras regiones, cosa que permite el estudio gracias a que refleja los datos de otras comunidades autónomas, comparamos: Andalucía tiene 400 enfermeros escolares; Murcia, 88 profesionales; en Cataluña son 70 y en nuestra vecina Castilla la Mancha hay 22 enfermeros escolares. Podría seguir enumerando todas las comunidades autónomas, pero ninguna supera a Madrid, y con grandes diferencias.

Por estas razones de peso, con datos en la mano y escuchando las noticias diarias, la indignación que me genera la izquierda mediática y la revolución social sanitaria en Madrid es supina. He dicho revolución social, pero debo corregir, se trata de una revolución política. Insistimos en que es un movimiento orquestado por otro tipo de intereses, principalmente políticos, para poner una diana en la espalda de la presidenta Ayuso, y no lo vamos a consentir. Nos defenderemos con datos, con propuestas y con lo más importante, resultados.

Porque con estos mismos datos, un periódico de tirada nacional, El País, recogió una noticia hace unas semanas con la denuncia de la falta de un profesional de enfermería escolar en un colegio de Móstoles. La consejería puso remedio en seguida, pero, yo me pregunto: ¿De verdad, no es esto una manipulación de los medios? ¿No faltarán enfermeras o enfermeros escolares en ninguna comunidad autónoma teniendo 700 en Madrid y 22 en Castilla la Mancha? ¿De verdad los padres, pacientes y madrileños no somos capaces de valorar nuestra gran red de servicios públicos?

Sinceramente sí, sí somos capaces de valorar nuestro gran tesoro que es nuestra sanidad pública, nuestra educación pública y nuestra gran región. Y no dudaremos en defender lo que somos -solidarios y acogedores-, lo que tenemos -sanidad pública, educación y servicios públicos de calidad- y seguiremos trabajando al lado de los pacientes, profesionales, alumnos, padres y madrileños para seguir mejorando día a día. Porque las reivindicaciones justas se hacen nuestras. Seguiremos trabajando para que todos los centros educativos tengan enfermeros escolares. Ese es nuestro horizonte, sigamos caminando.