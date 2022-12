Existe una profecía, presuntamente escrita por Angelo Roncalli a mediados de los años treinta, que dice así:

«Los signos, cada vez más numerosos. Las luces del cielo serán rojas, azules, verdes y veloces. Crecerán. Alguien viene de lejos. Quiero conocer a los hombres de la tierra. Ya ha habido encuentros. Pero quien vio realmente ha guardado silencio… Cuán pequeño sería Dios si después de haber creado este inmenso Universo poblara en él únicamente al diminuto planeta Tierra. Ése no es el Dios que yo conozco».

Posteriormente, siendo ya Angelo Roncalli cabeza de la Iglesia Católica, con el nombre de Juan XXIII, vivió un presunto contacto con extraterrestres, en los jardines de la residencia veraniega papal en Castel Gandolfo, siendo testigo del acontecimiento su secretario personal, el sacerdote Loris Francesco Capovilla. Dicho suceso fue revelado años después por el propio padre Capovilla, siendo recogida la noticia por un diario británico. El 23 de julio de 1985, el diario The Sun publicó el testimonio de Loris Francesco Capovilla:

“El Papa y yo estábamos andando a través del jardín una noche de Julio de 1961, cuando observamos sobre nuestras cabezas una nave. Era de forma oval y tenía luces intermitentes azules y ámbar. La nave pareció sobrevolar nuestras cabezas por unos minutos, luego aterrizó sobre el césped en el lado sur del jardín. Un extraño ser salió de la misma; parecía un humano a excepción de que estaba rodeado de una luz dorada y tenía orejas alargadas. Su Santidad y yo nos arrodillamos. No sabíamos lo que estábamos viendo. Pero supimos que no era de este mundo, por lo tanto debía ser un acontecimiento celestial. Rezamos y cuando levantamos nuestras cabezas, el ser estaba todavía allí. Eso fue la prueba de que no habíamos tenido una visión.

El Santo Padre se levantó y caminó hacia el ser. Los dos estuvieron hablando unos 20 minutos. No me llamaron, así que permanecí donde estaba y no pude oír nada de lo que hablaron. Finalmente el ser se dio la vuelta y caminó hacia su nave y se marchó. Su Santidad regresó y me dijo: Los hijos de Dios están en todas partes; algunas veces tenemos dificultad en reconocer a nuestros propios hermanos.

Después que el ser extraterrestre retornó a su nave y despegó, el Papa y yo continuamos nuestro paseo como si nada hubiera pasado. Varias veces después de aquel suceso el Papa y yo caminamos a través del jardín, y sus ojos miraban hacia el Cielo. Él nunca dijo nada de platillos volantes, pero estoy seguro que ambos teníamos a los visitantes extraterrestres en nuestras mentes.”

Loris Francesco Capovilla, fue nombrado cardenal por el papa Francisco en 2014, falleciendo dos años después, en mayo de 2016. Capovilla nunca desmintió lo publicado por The Sun.