IIª Parte de “Alguien viene de lejos”

Con respecto al reciente artículo “Alguien viene de lejos”deseo hacer unas puntualizaciones, más alguna reflexión:

1º No gasto bromas en mis artículos, ni transcribo información que no haya verificado previamente por un mínimo de tres vías diferentes, costumbre que llevo cumpliendo desde hace 30 años, cuando comencé a escribir en la prensa diaria.

2º Sobre lo manifestado sobre el presunto contacto que tuvo el papa Juan XXIII con extraterrestres, y dado lo ´fuerte´ de la información, lo he verificado con más exhaustividad de lo que normalmente suelo hacer, que es mucha.

3º No he encontrado ningún desmentido a dicha noticia.

4º La noticia es concordante con lo manifestado públicamente por monseñor Corrado Balducci, miembro de la Curia Vaticana hasta su fallecimiento a finales de 2008, el cual hizo acto de presencia y fue el principal protagonista en multitud de simposios y conferencias sobre el tema OVNI, en los que nunca se cansó de repetir que: «Los OVNIS existen y son de procedencia extraterrestre»… «Estos extraterrestres de hoy, son los viejos ángeles de la Biblia».

En el transcurso de una entrevista en el “Canale 5” de la tv italiana, monseñor Corrado Balducci manifestó que “es probable que existan otros seres, lo que no sería extraño, entre la naturaleza humana y la angelical (preternatural), de las cuales tenemos certeza teológica, aunque hay una discrepancia muy grande al respecto. Y aparte del hombre, cuyo espíritu está subordinado a la materia, y los ángeles que sólo son espíritu, es probable que existan seres que tengan espíritu además de cuerpo y materia, de modo similar a nosotros. Es posible que exista aquello que denominamos OVNIS, así como pueden existir las personas que aparecen junto a estas naves, las cuales no sólo tendrían ciencia sino además una habilidad natural superior a la nuestra”.

5º En este orden de cosas, el estigmatizado, y posteriormente beatificado, padre Pío de Pietrelcina, manifestó al ser entrevistado por un periodista:

– Periodista: Padre, dicen que en los otros planetas hay también criaturas de Dios.

– Padre Pío: «¿Pues qué? ¿Querrías, que no las hubiera y que la Omnipotencia de Dios se limitase al pequeño planeta Tierra? ¿Querrías que no existieran más criaturas que amen al Señor?» (Padre Pío)

– Periodista: He estado pensando que la Tierra no es nada en comparación con los astros y todos los demás planetas.

– Padre Pío: «Así es. Y nosotros, salidos de la Tierra, no somos nada. Claro que el Señor no habrá restringido su gloria a este pequeño planeta. En otros, existirán seres que no habrán pecado como nosotros» (Padre Pío).

[Fuente: «COSÍ PARLÒ PADRE PIO» [imprimatur monseñor Fanton, obispo auxiliar de Vincencia], San Giovanni Rotondo, Foggia, Italia, 1974].

6º Entrevista de Francesco M. Valiante en «L´Osservatore Romano» (14 de mayo de 2008) al padre José Gabriel Funes, director del Observatorio Vaticano hasta 2015:

– Periodista: “¿Y si al final descubriéramos que no somos los únicos que habitan el universo?”

– Padre José Gabriel Funes: “Es posible creer en Dios y en los extraterrestres. Se puede admitir la existencia de otros mundos y otras vidas, incluso más evolucionadas que la nuestra, sin poner por ello en tela de juicio la fe en la Creación, en la Encarnación, en la Redención”. Palabra de astrónomo y de sacerdote. Palabra de José Gabriel Funes, director del Observatorio Vaticano.

La entrevista reproducida pueden leerla completa AQUI.

7º Si el secretario particular y albacea testamentario de Juan XXIII, el padre Loris Francesco Capovilla, hubiese hecho algo incorrecto como se ha dado a entender en un comentario al artículo de ayer, el Papa Francisco jamás lo hubiese nombrado cardenal, como así ha sido.

8º Si yo hubiese vivido una experiencia similar a la de Juan XXIII, y ocupase algún cargo de relevancia, me lo hubiese pensado mucho antes de manifestarlo públicamente. Entiendo perfectamente que Juan XXIII no dijese nada, entre otras cosas porque, amén de que lo hubiesen tachado de loco, se hubiese montado una auténtica revolución en el Mundo; y si la Iglesia ha destacado siempre por algo, es por su prudencia y conservadurismo, cosa que aplaudo.

NOTA:

A los primeros españoles que pisaron América y llevaron hasta allí el Evangelio de Jesús, los indios los tomaron por dioses (ángeles).

Ellos no lo desmintieron en un principio ya que les facilitaba su tarea de conquista. Lo importante no es el medio utilizado para propagar la palabra de Dios y evangelizar, sino el hacerlo de una manera efectiva y que dé fruto. Tiempo habrá después de puntualizar ´los detalles´.

Lo que dijo monseñor Corrado es que puede que los ángeles de ayer y los extraterrestres de hoy, sean lo mismo: misioneros de Dios.

¿Qué diferencia hay en que llegue un misionero, en un helicóptero, hasta una tribu cavernícola, perdida en medio de la selva, o que llegue hasta nosotros un misionero procedente de una civilización superior, en un ´platillo volante´.

Algunos ´diocesanos´ dirán que “Dios es tan grande que no necesita mandar platillos volantes, pues sino él no sería Dios”. Y yo pregunto: ¿Necesita Dios mandar a misioneros en helicóptero o en avión, para llegar a destinos remotos? Lo importante no es el cómo, sino el para qué.

Para un cavernícola debería de ser más increíble ver un helicóptero, que para nosotros el ver un platillo volante, que al fin y al cabo no es más que una nave espacial como las nuestras, pero con una tecnología superior.

El que nos sintamos como el ombligo del Universo, no quiere decir que lo seamos. A partir de ahí, cada uno es muy libre de creer lo que quiera.