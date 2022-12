Todavía no ha terminado pero para mí ha sido el mundial de Luka, ya lo dijo el clásico que en la batalla se conoce al guerrero y en la victoria al caballero; con el detalle de ir a consolar a la selección de Brasil, además de demostrar su grandeza personal, ha derrumbado algunas de las murallas del pensamiento único construidas para un castillo que vigila nuestras palabras y pensamientos con la finalidad de juzgar de forma inmisericorde a todo aquel que osa salirse del rebaño, Es la nueva religión con sus dogmas y sacerdotes que condenan a la exclusión social a todos los herejes que la cuestionan. Es un fenómeno mundial pero más virulento en nuestro país donde siempre han existido inquisidores de vocación.

No voy a detallar todos sus mandamientos, me voy a centrar en el modelo de persona que propone, tiene que tener atractivo físico, con dinero sin importar cómo lo haya conseguido, ser consumista y fardar en las redes para que sirva de modelo o para provocar la envidia de los fracasados pero sobre todo muy duro, sin sentimientos. Si nos fijamos en los modelos propuestos por los medios podemos comprobar que la mayoría poseen ese perfil, hasta en los programas para buscar parejas se centran en lo superfluo de la persona siendo muy pocas las que se interesan por lo que piensa o siente, todo es deseo de consumir y figurar.

Una estrella del fútbol mundial les ha roto los esquemas, se ha acercado a felicitar al equipo contrario y cuando ve llorar a uno de ellos lo elogia por el valor de haber solicitado tirar el penalti a pesar de saber que le están viendo cientos de millones en el mundo entero, que lo importante es haberlo intentado, que él con su edad lo falló y que le quiere. Manifiesta ante el mundo un sentimiento profundo, el de amar a otro, el de tener empatía por los demás, que la grandeza del ser humano no es tener sino levantarse cuando te caes, que los héroes no son los que ganan a los demás, son los que luchan consigo mismo para avanzar como personas….Ha roto los esquemas; el modelo a seguir es el del caballero medieval, una persona de honor, valiente, que ama la justicia, de buenos modales, generoso….

Estos valores los tienen la mayoría del pueblo y por eso se reconocen en Luka aunque ciertas élites putrefactas los desprecian y se han convertido en personas sin honor, injustos, valientes con con los débiles pero cobardes con los fuertes, que no les importa mentir con tal de conseguir sus objetivos,,,,

Otro apunte ha sido Marruecos, nuestro vecino de barrio y de país, su triunfo ha provocado todo tipo de reacciones en las redes que son para mí un medio para conocer el estado sociológico actual de nuestro país. La mayoría han sido positivas, muchos de nosotros los hemos felicitado porque es de caballeros hacerlo, sólo una minoría ha tenido a mi entender una reacción distinta, entre la indignación de que algunos jugadores hayan decidido defender los colores del país de sus ancestros antes que los del país de acogida hasta los que temían brotes de violencia en las calles; el comportamiento de la mayoría de sus seguidores ha sido ejemplar.

Tienen y tenemos la suerte de estar creando una sociedad multicultural de las que nos beneficiaremos todos si practicamos la tolerancia y la hospitalidad, características propias de nuestra nación como lo hemos demostrado a lo largo de nuestra historia en la que que unos pocos españoles conseguimos construir codo a codo con decenas de pueblos mesoamericanos todo un continente llenándolo de hospitales, universidades, caminos, acueductos,,,, hasta decenas de ciudades consideradas patrimonio de la humanidad.

Los musulmanes nos han aportado mucho, fueron un vehículo para conocer la filosofía griega, las matemáticas hindues, la astronomía, los sistemas de regadío de levante, la repostería, música, … hasta nos regalaron 4000 palabras que enriquecen nuestro vocabulario.

Actualmente conservan valores que estamos perdiendo como el respeto y cuidado de sus mayores, me ha emocionado ver a la madre de un jugador bailando en el campo con su hijo.

La humanidad ha progresado cuando ha sabido utilizar de forma adecuada todas las inercias culturales de los pueblos que convivían y hasta la mezcla de genes genera personas más fuertes e inteligente,

Los jugadores de cualquier país nacidos en España tienen la ventaja de disfrutar de ambas culturas y pueden defender los colores de cualquiera de ellas.

El último apunte ha sido Japón, nos ha dado una lección de urbanidad y espíritu de grupo cuidando lo común. Se nutren de sus raíces culturales, la nueva religión no la aceptan ya que prefieren conservar los valores aprendidos a lo largo de los siglos que han sabido transmitir de generación en generación. El entrenador, agradeciendo con su gesto el apoyo de la afición, demuestra ser un digno heredero de los samurais. Nos han enseñado que no debemos renunciar a nuestros valores para construir espacios políticos mayores, que la unión no es sumisión sino que debe ser acuerdo entre iguales, una gran lección para nuestra actual Europa algunos de cuyos dirigentes confunden unión con homogeneización.

Además de ser todo un espectáculo deportivo, el mundial es una forma de ver el encuentro entre culturas diferentes y sus distintas formas de ver el mundo. Ya ha merecido la pena, ahora falta que gane el mejor.