Nada volverá a ser como antes: De Windows 11, a las furcias mediáticas

Hace unos días leí un artículo publicado por mi amigo Artur Garcia. Y la verdad es que me gustó tanto que hoy he querido traerlo a las páginas de PERIODISTA DIGITAL, a pesar de que va saltando dentro de un popurrí de temas, de un modo un tanto peculiar. Leamos:

EXPERIMENTO COBAYA… Por tu bien, tu seguridad….

Todos los virus mutan, aunque a velocidades distintas.

Si en medio de una batalla el enemigo cambia de estrategia y tú sigues con la misma perderás.

Imaginemos que cada año nos vacunan con la misma vacuna de la gripe del año 2000 sin ser ésta modificada contra una nueva gripe. ¿Quién se vacunaría? Nadie.

¿Funcionará? No. Los virus mutan.

Desde que aparece el virus hasta que sale la vacuna (normalmente 4 años: 1er año prueba en animales , 2º, en grupos de personas reducido, 3º, en grupos de personas mayores, 4º, prueba numerosa en personas en doble ciego),el virus ha mutado numerosas veces.

Nos vacunamos de un virus del pasado que casi ha desaparecido, por mutaciones, es lo que ocurre con la gripe cada año. Si fuera efectiva una sola dosis sería suficiente.

Quiere decir que ahora mismo no hablamos de una vacuna única, inmutable, y que todo volverá a ser como antes y quedaremos inmunizados para siempre ya que la vacuna “no lleva el virus aminorado”, con lo cual el sistema inmunológico nuestro no lo detecta, no se despertará y no quedaremos inmunes ante ese virus. Es una vacuna que no inmuniza.

La misma está compuesta de sustancias que impiden o neutralizan el desarrollo del virus, con lo cual el virus no es detectado por nuestro sistema inmune y no quedaremos inmunizados ya que no tiene el virus aminorado.

El próximo invierno vendrá, según dicen, un virus más peligroso, el miedo es una emoción paralizante y convincente, con lo cual habrá una posible enésima vacuna y subida en Bolsa de las mismas.

Con qué rapidez se fabrican, curioso! , y la primera quedará rápidamente obsoleta sirviendo solo la última, como Windows.

¡Ven aWindows 11!, más seguro, más fiable, por tu bien y seguridad… Anteriormente el experimento fue el cambio del horario de verano a invierno, cambiando más menos una hora, con la excusa de un ahorro en la economía.

La industria consume el 80% de la energía eléctrica, pregunta: las industrias pueden cambiar a modo ahorro? No. Está claro que en la industria, y en nuestras casas el ahorro es casi nulo.

¿VAS A VER LA TV EN MODO AHORRO, O APAGAR TU FRIGORÍFICO DE LA CORRIENTE?

Todo nuestro sistema funciona con la luz, sea de día o de noche, es igual. Los grandes ´supers´ funcionan siempre con la luz encendida.

Este experimento acabará en 2.02(?), prácticamente por haber sido irrelevante en el ahorro.

Pero el sometimiento de montones de naciones, casi cien, fue al unísono y sin críticas, nadie protestó. Nadie dijo nada… por tu seguridad, por tu bienestar, ahorra, no gastes, etc.

Todos lo aceptaron, algunos a regañadientes, pero nadie verificó ni comprobó el ahorro que se prometía.

LAS FURCIAS MEDIÁTICAS

Pero se vio que se podían hacer cambios prácticamente sin ser consultado nadie, ninguna nación. Se saltaron congresos y senados, eso sí, a través de los obedientes medios de comunicación regados con generosidad con millones de euros de todos nosotros.

Hay quien les llama las ´furcias mediáticas´, entre otras lindezas.

Recuerdo que en las televisiones americanas anunciaban la guerra contra Vietnam, por la paz mundial, por tu bienestar, tu seguridad, etc. Hacemos la guerra por la paz. Es absurdo.

Como dijo Gurdjieff, “la sociedad se ha acostumbrado y se encuentra cómoda siendo esclava.

Siendo víctimas-esclavos nos encontramos protegidos, dentro del clan, cómodos.”

Nada volverá a ser como antes.

Artur Garcia – #arturgarciabiodescodificacion