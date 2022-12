La cuenta de la vieja o, mejor dicho, del viejo

Podemos establecer que las primeras redacciones del Antiguo Testamento datarían de 2.000 años a C. coincidiendo con la invención de la primera escritura, coincidiendo -además- en el mismo espacio geográfico que sirve de escenario para los primeros libros de la Biblia. Habría que sumar los años de tradición oral, previos a la primera transcripción. Si queremos averiguar la antigüedad en años de la Biblia, según la propia Biblia, solo tenemos que coger el libro del Génesis, 5:1-32.

Lo que sigue a continuación, basado en el propio Génesis, recuerda a aquellos problemas de matemáticas que nos ponían en el colegio, mitad adivinanza-trampa, mitad trabalenguas. Veamos:

Adán tenía 130 años cuando engendró a Set.

Adán a los 800 años engendró varios hijos más.

Adán murió a los 930 años.

Set tenía 105 años cuando engendró a Enós.

Set, 807 años después, volvió a engendrar más hijos.

Set murió a los 912 años.

Enós tenía 90 años cuando engendró a Quenán.

Enós 815 años después volvió a engendrar más hijos.

NOTA: Aquí quisiera explicar, que en aquella época y por aquellos lares, la palabra ´hijos´ era genérica, y que por lo tanto abarcaba toda la descendencia, independientemente que fueran hijos, hijas, ´hijes´, o redichos ´maricomplejines´. Sigamos.

Enós vivió un total de 905 años. Y así sigue toda una larga lista, en la que apreciamos como las esperanzas de vida se van acortando, de generación en generación., hasta llegar a Matusalén, el abuelo de Noé, que vuelve a subir la media y bate el récord, al vivir 969 años, treinta más que Adán, seguramente porque Matusalén, a diferencia con sus ancestros, no se había vacunado.

Tomen el Génesis y calculen ustedes mismos, porque yo estudié letras, y las matemáticas nunca han sido mi fuerte.

Averiguar la fecha de la aparición de Adán -según la Biblia- es harto laborioso, pero no imposible. Por lo tanto, nos vamos a coger -no al estilo argentino- a los estudios del clérigo inglés John Lightfoot (Juanito Pie ligero), erudito rabínico, que dedicó una parte importante de su vida al estudio de las Escrituras. Este personaje, que además fue vicerrector de la Universidad de Cambridge, allá por el año 1643, en su voluminosa obra “HORAE HEBRAICAE ET TALMUDICAE”, calculó que la creación del hombre (según la Biblia) había tenido lugar el 23 de octubre del año 4004 antes de Cristo, concretamente a las 9 de la mañana.

Como les decía antes, tan solo es cuestión de usar birrete doctoral, tener paciencia y dedicarle tiempo, pero sobre todo imaginación, y de echarle cara y morro al asunto.

NOTA: Texto extraído del libro «LAS LÁGRIMAS DE YAHVÉ», ©Antonio Gil-Terrón, 2013.