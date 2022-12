He visto pasar junto a mí, ensimismada en sus quehaceres diarios, a una laboriosa hormiga. Y lo curioso es que, a pesar de la abismal diferencia de tamaño, ésta ha ignorado olímpicamente como si yo no existiera y ella fuera el ombligo del universo. Es entonces cuando me he percatado de que si bien yo podía verla, ella no podía verme a mí.

No somos capaces de poder percibir más que pequeños trozos del Universo, dejando el resto a la imaginación y la extrapolación matemática, y sin embargo, en base a esto, no nos damos cuenta de la obviedad, casi idiotismo, que comporta el decir que no podemos ver a Dios.

Cómo pretendemos ver a Dios si no somos capaces de poder ver el Universo que Él creó y del que formamos parte.

Pero el Universo, a diferencia de su Creador, carece de voluntad propia para mostrarse o no al hombre. Simplemente está ahí de una manera pasiva, ya que de lo contrario, posiblemente hace tiempo nos hubiera extirpado como se hace con un grano enquistado.

Por el contrario, Dios sí que puede mostrarse a voluntad a quien desee, cuándo quiera y cómo quiera, aunque para ello, para que lo podamos vislumbrar, tenga que hacerse pequeño, al igual que un padre, por amor, se pone en cuclillas delante de su hijo para que este lo pueda entrever en su conjunto y no a trozos, como si de un puzle se tratara.

Cada vez que me pregunto cómo puede amar Dios a ese trasto llamado hombre, miro con amor a mis hijos, con sus luces y sombras, y entonces lo entiendo. No hay negocio ni lógica en el amor.

Solo pensando en Dios como Padre, soy capaz desde mí pequeñez, de comenzar a comprenderlo, aunque nunca pueda abarcarlo.

Otra cosa son los tipos con complejo de dios, que desde las alturas, encaramados a lomos de ´falcon´, son incapaces de vernos ni tan siquiera como laboriosas hormiguitas.

Y vuelan alto, muy alto, sin darse cuenta que, a diferencia con Dios, cuando más alto vuelen, más dura será la caída; porque todo lo que sube baja y, en el tema que nos ocupa y preocupa, más pronto que tarde. Aunque se trate de Supermán, Christopher Reeve, que todos saben cómo acabó. Ahí estará el parecido.