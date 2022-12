Golpistas y Corruptos

Pocas veces las élites han estado a la altura del pueblo pero hoy se están pasando, basta mirar los juicios contra los partidos.

El cálculo del valor reclamado según estimaciones serias es de 124.123. 915. 826 euros, 261 procesos contra el PP que representan el 48,8% de los litigios y 134 , el 25% , implican al PSOE, el 26,6% al resto de los partidos. Nunca en nuestra historia se ha robado tanto, ni el Luque de Lerma que compró terrenos en Valladolid y después convenció al rey para cambiar la capital y hacer caja se atrevería a tanto.

Siempre igual, ahora muchos roban y otros intentan dar golpes de Estado de guante blanco para robar desde el poder y tener impunidad. No digo que todos aunque es escandaloso el número de encausados. Se juegan mucho si no controlan al poder judicial al que considero los nuevos héroes de las Termópilas resistiendo los embates de semejante tropa.

Desde el 1985 se está produciendo un ataque continuo a la separación de poderes, hasta Alfonso Guerra, político que admiro junto a Felipe González, dijo que Montesquieu había muerto, yo no he visto su tumba pero sí su fantasma sobre demasiados procedimientos viendo la cantidad de políticos que se van de rositas al tiempo que a nosotros nos empapelan por cualquier pijada. Utilizan la justicia para privilegio propio o como arma arrojadiza para paralizar al contrario, a unos los llevan años mareando por 4 trajes y a otros, condenados en firme por llevarse millones, les buscan una salida. Los hay en todos los partidos, basta ver sus fortunas sin justificacion alguna.

Ellos no son los únicos responsables, también nosotros, han conseguido estimular la envidia aborregando a muchas personas con el truco de que deben conseguir que no gane el contrario, lo importante para el rebaño no es mejorar la calidad de vida de su familia sino que sufra el otro, no pueden soportar sus frustraciones , no les importa quedarse ciegos con tal de que el oponente se quede tuerto, utilizan las votaciones como terapia de sus fracasos y sus complejos.

La democracia o no la entienden o les importa un bledo, son como esos divorciados que no dudan en utilizar hasta sus propios hijos para hacer daño a la pareja, algunos hasta los matan. Los que hemos vivido sin libertad sabemos lo importante que es y somos conscientes que solamente la justicia ciega e independiente puede proteger tan preciado bien.

La libertad y la educación de un pueblo es lo que más temen los tiranos, los esclavistas podían hacer lo que quisieran con sus esclavos, golpearlos, matarlos,venderlos, violarlos… lo único que no podían hacer era enseñarles a leer ya que aprenderían que eran iguales a sus verdugos y eso era muy peligroso. Ahora todos sabemos leer pero existen medios de aborregamiento muy sofisticados capaces de convertir lo blanco en negro e incluso de fabricar enemigos o hacer aflorar instintos despreciables, las redes están llenas de ejemplos. La defensa de la ley es uno de los mejores parámetros para ver el nivel de una sociedad y su grado de corrupción. Los países donde los ciudadanos no toleran corruptelas son los más sanos, la vida del ciudadano es más fácil y reciben más inversión ya que nadie mete su dinero en países corruptos.

Nos parece increible pero hay políticos en paises de nuestro entorno que han dimitido por gastarse 35 euros por utilizar la tarjeta oficial en lugar de la suya, lo hizo la vicepresidenta sueca Mona Shalin o por haber copiado una tesis lo que hicieron los ministros alemanes Annette Schavan y Karl Theodor zu Gutenberg u ofender a alguien como fue el caso al diputado holandes Wilders que ofendió a la comunidad musulmana basándose en su libertad de expresión a lo que el juez Hendrik Steenhuis le aclaro en una sentencia que: “Nadie está por encima de la ley “ “ un delito no puede estar protegido por la libertad de expresión “.

Los refraneros sirven de termómetro para medir los conceptos que las naciones tienen sobre algunos temas, mientras que en Alemania se dice “Todavía quedan jueces en Berlín” surgida de la leyenda de que Federico el Grande quiso comprar a un molinero su molino porque afeaba el paisaje y al negarse le amenazo con expropiárselo lo que provocó que fuese a Berlín a ver a un juez el cual, después de estudiar el caso, dictaminó que el rey no podía hacerlo porque era ilegal, presentó su sentencia y la acató.

Esta historia refleja el concepto que tiene el pueblo alemán de que los poderosos están por debajo de la ley y tienen que acatarla, que el pueblo la defiende con uñas y dientes al saber que es la mejor garante de sus derechos. Son un pueblo no un rebaño. Lo que más me ha impresionado fue el caso de la niña Ruby Bridges que vivía en Luisiana cuyo estado había votado la discriminacion racial separando a los negros en autobuses y escuelas, argumentaron que lo habían decidido por mayoría lo que les hacia ser demócraticas y sus leyes deberían aplicarse pero el Tribunal Supremo los puso en su sitio diciéndole que no lo eran ya no cumplían la ley federal por lo que la niña pudo ingresar en una escuela de blancos acompañada por el FBI, a Ruby la protegió la ley. No se puede votar cualquier cosa, la votación no implica democracia, si un ayuntamiento, una comunidad o cualquier asociación vota discriminar a las mujeres por mucha mayoría que tengan la votación no es válida porque es contraria a la ley, no se puede votar todo, sólo lo que permite la ley que es la garante de nuestra libertad. Si quieren discrimar a los emigrantes votantando tampoco podrán ya que los protege la ley. Sin ley no hay democracia.

Hoy el enemigo de nuestra libertad lo tenemos en casa, actuando de forma soterrada carcomiendo la separación de poderes con fines inconfesables, lo hace como la carcoma, no la vemos, sólo la notaremos cuando se caiga el edificio y entonces no tendrá arreglo. La carcoma viene de diferentes lugares aunque todos desean lo mismo.

Debemos despertar, abrir los ojos, no dejar que nos manipulen, no son nuestros ladrones a los que tenemos que defender a cualquier precio, no son nuestra familia a la que debemos pasar la mano, son nuestros administradores, les entregamos la mitad de nuestros salarios para que hagan un uso adecuado. Si nos roban la ley nos convertirán en vasallos y de eso, por degracia, los españoles sabemos bastante.

No somos un rebaño, somos uno de los pueblos más valiente como demuestra nuestra historia,

José Maseda García