Vivir en una sociedad enferma

Aquellos que suelen leerme saben lo poco aficionado que soy a dejarme llevar por los temas de moda que periódicamente arrasan en los medios de comunicación y redes sociales.

Así, mientras el 90% se concentra en repetirse más que Sánchez en sus peroratas, machacando todos sobre el tema estrella de actualidad, un servidor se descuelga filosofando sobre el sexo de los ángeles y la ausencia de ideología de género en el Paraíso.

Ello no quiere decir que viva en otro planeta, o me falte un hervor; no. Lo que ocurre es que no me gusta participar y hacer la ola, al ritmo de la manipulada, voluble y cambiante, opinión pública.

Dicho todo esto, pregunto: Quién se acuerda hoy de la joven Laura Luelmo, a parte de sus familiares y seres queridos más cercanos… ¿Quién se acuerda?…

A pesar de haberse cumplido este mes, cuatro años de su brutal asesinato, yo me acuerdo; aunque cuando todos gritaban y se rasgaban las vestiduras, guarde respetuoso silencio.

La pregunta ahora es si el último bodrio legislativo del gobierno, va a beneficiar a su asesino, hoy en prisión. La verdad es que poco importa entre tanta interesada mierda ´buenista´. En este orden de cosas cabe recordar que su violador y asesino, hacía tan solo dos meses que había salido de la cárcel, tras haber cumplido 20 años por degollar a una anciana.

Perdonarán los gobiernos, graciosa y generosamente, mediante prescripciones de responsabilidad, indultos, amnistías, gracias especiales, y demás ‘buenismos’ populistas…; pero lo que tan generosamente habrán perdonado serán, una vez más, unas muertes que son de otros, no suyas.

Una sociedad que periódicamente sufre de recalentones de indignación, y posteriores bruscas bajadas de temperatura, hasta alcanzar la tibieza ´buenista´ políticamente correcta, antes de comenzar de nuevo el ciclo febril, es una sociedad enferma que me descompone y produce náuseas. Ahora comprenderán porque prefiero hablar y escribir de Teología.