A lo largo de mis 68 años, cuántas veces me he visto agobiado por la vida. Demasiadas, aunque siempre menos de las que seguramente merecía. Todos esos momentos en los que me he visto más solo que la una, frente a las sombras que sobre mi se cernían; amenazantes e impías.

Pues bien, siempre, y digo siempre, en esos momentos me he encomendado a Dios, y la tormenta se ha esfumado, volviendo a lucir el sol milagrosamente sobre mi vida.

En sus ínfulas de superioridad intelectual, para algunos, Dios es poco menos que ´EL AMIGO IMAGINARIO´, ese ser invisible que en su aburrimiento dicen que se inventan los niños. Pero para mí el amigo imaginario no es Dios, sino ellos; todos aquellos ´amigos nominales´ que cada vez que me han venido mal dadas se han esfumado como el humo.

Si Dios siempre me ha ayudado ante lo inevitable, ante lo insalvable, produciendo el milagro justo que yo necesitaba, cómo no bendecir hasta el infinito su amistad. Mi fe, confieso, nunca ha tenido ningún mérito.

¿Amigo imaginario? Amigos imaginarios son todos aquellos que al contrario de Dios, cuando los necesitas ni están, ni se les espera…, como el Gobierno y su ´endiosado´ sátrapa.