¡V.e.r.d.e.!

Con autoridad ínsita e intrínseca, S.M. Felipe VI ha incidido en su discurso de Nochebuena en que “Además de creer en nosotros mismos, en nuestra capacidad, necesitamos -siempre pero aún más en tiempos difíciles- el mayor compromiso de todos con nuestra democracia y con Europa, con la Unión Europea, que son las dos columnas vertebrales sobre las que se asientan nuestro presente y nuestro futuro”. Y añado que la primera se sustenta a su vez en otros dos pilares: la Constitución y la Monarquía parlamentaria.

Desde que asumió la jefatura del Estado, D. Felipe ha modernizado la institución y hace una gestión eficaz, prudente y ejemplar de ella. Es símbolo de la “unidad y permanencia del Estado”, a la vez que “arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes”.

Y como símbolo de la unidad permanente del Estado, su mensaje ha sido claro: “Las democracias en el mundo están expuestas a muchos riesgos que no son nuevos; pero cuando hoy en día los sufren, adquieren una particular intensidad. Y España no es una excepción. Pero hay tres sobre los que quiero detenerme porque me parecen muy importantes: la división es uno de ellos. El deterioro de la convivencia es otro; la erosión de las instituciones es el tercero. Un país o una sociedad dividida o enfrentada no avanza, no progresa ni resuelve bien sus problemas, no genera confianza. La división hace más frágiles a las democracias; la unión, todo lo contrario, las fortalece”.

“… Los españoles tenemos que seguir decidiendo todos juntos nuestro destino, nuestro futuro. Cuidando nuestra democracia; protegiendo la convivencia; fortaleciendo nuestras instituciones”, … que ”respondan al interés general y ejerciten sus funciones con colaboración leal, con respeto a la Constitución y las leyes, y sean un ejemplo de integridad y rectitud” para “seguir compartiendo objetivos con un permanente espíritu de renovación y adaptación a los tiempos”.

En una España con escasa autoestima, ha acertado también el Rey al recordarnos que “Somos una de las grandes naciones del mundo, con muchos siglos de historia…” Y por eso y no en vano, y como recuerda siempre Luis María Anson Oliart y ha citado estos días oportuna y valientemente Felipe González Márquez, ocupamos el puesto 20 en la clasificación mundial de las Naciones con mejor democracia liberal parlamentaria, separación de poderes y superior Índice de Progreso Social (capacidad de una sociedad para satisfacer las necesidades humanas básicas de sus ciudadanos), en la que 9 son Monarquías: Noruega, Finlandia, Dinamarca, Islandia, Suiza, Canadá, Suecia, Países Bajos, Japón, Alemania, Austria, Nueva Zelanda, Irlanda, Austria, Luxemburgo, Bélgica, República de Corea, Reino Unido, Francia y España.

Como aprendí de mi abuela materna Elena, alfonsina hasta la médula, y utilicé después cuando adquirí uso de razón, seguiré firmando con tinta verde, luciendo prendas de este color y gritando el acróstico V.E.R.D.E. (¡Viva el Rey de España!) en cuantas ocasiones sean propicias y necesarias, como lo fueron el 22 de noviembre de 1975, el 14 de mayo de 1977, el 27 de diciembre de 1978, el 23 de febrero de 1981, el 19 de junio de 2014, el 3 de octubre de 2017 y ésta de ahora de España, “Estado social y democrático de Derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”, en donde “la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”, bajo “la forma política .. de la Monarquía parlamentaria”.

