La coartada de la ‘utilidad pública’

Tal vez por haber sido quemado vivo en una vida anterior, siempre he sentido una especial repugnancia hacia los holocaustos justificados en aras de ´un bien mayor,´ que era la excusa descarada que los inquisidores pregonaban a la hora de condenar a un hereje a la hoguera: ´torrefactar su cuerpo, para salvar su alma´.

Pero eso son historias pasadas. Ahora, bajo el imperio de las ´dictocracias´, el individualismo y sus derechos, son permanentemente sacrificados en aras del sacrosanto ´bien común´, ese equívoco con corazón, pero sin alma, que igual sirve para unos calzones que para unas enaguas.

El bien y el mal, son dos conceptos inmutables (o deberían de serlo) que el egocentrismo del hombre ha relativizado, simplificándolo en ´lo bueno´ y ´lo malo´.

Así ya no se busca el ´bien´, sino lo ´bueno´, y claro, nos encontramos que lo que es bueno para mí (que el rayo no caiga en mi casa, sino en la del vecino; ¡uf que suerte!), no siempre es bueno para los demás; o si no que se lo pregunten al vecino.

¿Todo es relativo? No; pero comienza a serlo desde el momento que conceptos absolutos como el Bien y el Mal, son objeto de revisión y modificación, al haber quedado sujetos a las cambiantes modas sociales de lo que es políticamente correcto o incorrecto, cayendo en la dictadura del relativismo; una tiranía tan agobiante como demente; amén de indecente.

Convendría vigilar a esos individuos que siempre tienen ´el bien común´, o ´la utilidad pública´, como una pegajosa flema adherida a la punta de la lengua, a la hora de emitir a destajo, ´decretos leyes´.

El bien común, ese engendro intelectual que ha servido para justificar las mayores tropelías, dejando al individuo aislado y desarmado frente a quienes dirigen y chulean la masa social.

Y todo estaría bien, si estos personajes que sentencian ´excátedra´ en qué consiste el bien común, o la utilidad pública, fueran modelos morales a imitar, inmunes a la corrupción, el engaño y la farsa permanente sustentada sobre un lecho de mentiras, promesas incumplidas y patrañas varias.

Pero es que va y resulta que no, y claro, así nos va, y así les va. ´De puta madre´; a ellos, obviamente. Por lo menos hasta que se tengan que enfrentar a la justicia Divina; aunque con que se enfrenten a la justicia humana, ya me conformaría… Pero claro, ¿de quién depende la justicia humana? ¡Eh! ¡De quién!… ¡Pues eso!

Definitivamente, de todas, todas, me quedo con la divina.