¡Para mear y no echar gota!

De un tiempo a esta parte, me preguntaba el porqué de mi creciente afición a las películas antiguas, independientemente de su nacionalidad, en detrimento del cine actual. La verdad es que no tiene mucho sentido preferir filmes en blanco y negro, o en color ´descolorido´, a producciones de última generación en alta definición y con sonido digital.

Hoy me he dado cuenta del porqué de tan ilógica elección. Y es que el cine del siglo pasado no se encuentra infectado por el virus de lo ´políticamente correcto´ y la ponzoñosa Agenda 2030. Así que raro es el día en que tras contemplar el cine de antaño, no esbozo una sonrisa pensando que si la película que acabo de ver se rodara hoy, seguramente su productor, director, y guionista, acabarían en la cárcel.

Lo dicho; todo un placer con sabor a prohibido, ver cine del de antes, en el que la realidad histórica no era burdamente manipulada y sometida al dictatorial y ´lobotomizante´ discurso de ´lo políticamente correcto´, donde la mentira es santificada, siempre y cuando sea una mentira inclusiva, no binaria, con perspectiva de color y género, y políticamente correcta.

¿Se imaginan los chillidos y revueltas que se montarían si se rodara hoy una película en la que el papel de Martin Luther King fuese interpretado por Arnold Schwarzenegger? Sin embargo no pasaría nada si se rodara un filme sobre Isabel la Católica, en el que el papel de ésta fuese interpretado por Will Smith, o su primo no binario.

Obviamente, cuando hablo de cine clásico no me refiero a esos bodrios anglosajones, de películas de piratas, en los que se dedicaban a ridiculizar y envilecer a los españoles, y, por ende, a España, una costumbre del ´cine de la pérfida Albión´ que no se ha perdido con el tiempo, tal y como veremos a continuación:

En la “Princesa Blanca”, de HBO, vemos a Rossy de Palma (no había otra) haciendo el papel de Isabel la Católica; presentando la Corte Española como si fuera el Corral de la Pacheca. Pero ´lo más fuerte´ es el show de la ´niña con bigote´ que representa a la hija de los Reyes Católicos, la infanta Catalina de Aragón. Para mear y no echar gota. Una imagen de España y los españoles, que motiva a ciscarse en los productores de HBO y su pastelera madre; en su padre, no, porque es desconocido.