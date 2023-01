El mercader de azúcar

Navegando por ese ´mercado persa´ en el que entre todos hemos convertido Internet, me ha herido la vista un cuadro con unas florecitas muy cursis, rayano lo hortera, en donde figuraba ´un pensamiento´ del gurú Paulo Coelho que rezaba: “sólo el amor nos permite escapar y transformar la esclavitud en libertad”.

Pues francamente, no lo entiendo, porque a mí personalmente lo único que me ha restado libertad en esta vida ha sido precisamente el amor; y el amor no lo encuentras, sino que un día -sin previo aviso- te cae encima y te deja ´hecho unos zorros´.

En el mejor de los casos saldrás gateando lamiéndote las heridas. En el peor, acabarás encadenado de por vida a una historia no siempre será idílica; y si lo es, pues cuando más idílica lo sea, más encadenado estarás ¿Qué sólo el amor nos permite escapar y transformar la esclavitud en libertad? ¡Me parto!

Lo que chirría no es tanto el sinfín de sandeces cursis y repetitivas con la que nos inunda el señor Coelho, sino el hecho de estar escribiendo sobre espiritualidad, al tiempo que está contando billetes.

Paulo Coelho, desde hace años, figura en la lista de las mayores fortunas en Suiza. En pocos años, ´a costa de la espiritualidad´, y gracias a un machacón marketing publicitario, Coelho se ha hecho de oro.

Frases tibias, fofas, almibaradas -sin fundamento ni estilo- hasta el empacho, junto a toneladas de libros clónicos ´prêt-à-porter´ que inundan tanto la red, como las estanterías 2×1 de los hipermercados y gasolineras.

Si realmente fuera la mitad de lo espiritual de lo que dice ser este gurú de la autoayuda, lo que debería de hacer es -a partir de ya- colgar sus libros en la red para que las personas que lo deseen se los pudiesen bajar gratuitamente.

Creo que con una fortuna estimada de 500 millones de dólares, ya tiene para vivir espléndidamente el resto de su vida, y más una persona como él que va de místico por la vida. Pero el problema de los ricos es que siempre quieren ser más ricos.

Si fuera realmente coherente con lo que predica, se hubiera reservado lo necesario para disfrutar de una buena vida, y el resto lo hubiese dedicado a financiar instituciones tales como UNICEF, Manos Unidas, o Caritas… Creo yo.

En cualquier caso no estaría de menos que en sus libros las autoridades sanitarias, tan proclives ellas a sentenciar, estampasen algo así como: ´Las autoridades sanitarias advierten que la lectura de determinados libelos, pueden ser causa de una subida de azúcar en sangre´. O también podrían adjuntar a cada libro, una ´jeringa-chute´ de insulina… Humildemente pienso yo.