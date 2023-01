La pesadilla

El escritor estadounidense John Irving dijo que “de todas las cosas que eliges en la vida, no puedes elegir cuáles son tus pesadillas. No las eliges; te eligen ellas a ti…”

Claro, salvo en democracia, añadiría yo.

No solemos recordar lo que soñamos, pero sí las pesadillas. Anoche tuve una terrible; una de esas que te despiertas con palpitaciones, hasta que corres las cortinas y dejas entrar la luz del día.

Así, he respirado profundamente mientras encendía el televisor para ver las noticias, y es entonces cuando horrorizado me he dado cuenta de que no había sido una pesadilla.

Pedro Sánchez riendo; la pandemia, los encierros, los muertos y la ruina, no habían sido un mal sueño, sino el recuerdo de un horror que lejos de haber terminado, seguía y seguía.